A punto de cumplirse un mes, el abogado sampedrino y ex Director del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Rotundo, continúa esperando que las autoridades de Colombia y Venezuela habiliten en su totalidad el paso fronterizo y así poder seguir con la travesía iniciada hace unos meses. El sampedrino se encuentra acompañado por una pareja de argentinos que están en la misma situación que él. Se trata de la docente juninense de teatro, María de los Angeles Conde, y el psicólogo y artesano Sebastián Álvarez, quien también reside en Junín.

Una de las herramientas con que cuentan para comunicarse son las redes sociales, y a través de allí van ilustrando el día a día en Venezuela.

“Anoche los presidentes de Colombia y Venezuela resolvieron una apertura de la frontera entre ambos países en los principales pasos...la apertura será solo peatonal, es decir no se puede cruzar aún con vehículos. Esta decisión se toma casi al año de haberse cerrado y apunta a una apertura total de la misma, cosa que aún no tiene plazo de ejecución, pero se promete se hará en forma ordenada, paulatina y segura. Si bien no estamos alcanzados por esto, confiamos en que la misma haga más visible la injusticia y arbitrariedad a la cual estamos sometidos, y las autoridades nos permitan el cruce.

Paradójicamente, ayer recibimos una comunicación del Cónsul General de Argentina en Venezuela donde nos comunica que: "Dada como están las cosas firmemente le sugiero que desista de cruzar por esa frontera-ya que como usted dice- estan viviendo una situación delicada que se agrava cada día más. Este Consulado a (textual) agotado sus recursos para lograr una solución, por lo que nuevamente le sugiero evalue nuevamente su situación."

Es difícil explicar la sensación de abandono y soledad que nos genera esta y otras cosas que nos ha dicho nuestro consulado. Pero bueno...estos no son momentos de restar, sino que necesitamos el apoyo de todos...ya llegará la oportunidad en que podamos plantear estas cuestiones ante quienes corresponde.

Gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo. Eso y nuestras familias son lo que nos mantiene en pie”.