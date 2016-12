Las trabajadoras de la Clínica San Martín convocaron a conferencia de prensa para poner en conocimiento a la comunidad sobre cuál es la situación actual de la entidad. El nosocomio permanece inactivo y sin respuesta hacia los trabajadores.

“Las negociaciones con Coopser no siguen” dijo Jessica Zanocco, junto a sus compañeras. “Ellos nos dijeron el viernes que se apartaban”.

“Convocamos a los medios para que sepan cuál es la situación al día de hoy. Estamos muy desanimadas y si las negociaciones con la Coopser se terminaron que vengan los dueños y nos digan; nos están matando en vida”.

Patricia Sabino, otra de las trabajadoras, señaló: “La realidad es que hoy por hoy no estamos ni despedidas ni nada. Nadie viene a dar la cara, la comunicación se hace vía telefónica o a través de mensajes de parte de los directivos”.

“Nosotros lo que queremos saber es que vengan los dueños de la clínica y nos digan, porque esto no se puede sostener más”. “No vamos a abandonar la clínica y no vamos a dejar que saquen nada de adentro”, aseguraron.

Sobre la participación del sindicato de la Sanidad, las trabajadoras dijeron: “Nosotros en un momento llamamos al sindicato a nivel nacional pero nunca paso nada”.

“Llama la atención que a nivel nacional no haya bajado nadie con el cierre de una clínica, es una clínica que está parada, no es una pavada esto es muy raro. El sindicato apoyó pero no con la fuerza que lo deberían haber hecho. Por ahí apareció algún billete”, deslizaron.

“Del Ministerio de Trabajo nunca jamás apareció nadie. Cada audiencia que hubo en la delegación quedó en la nada, han minimizado el cierre de la clínica”.

“Hemos llegado a un punto que esto no tiene vuelta atrás. Nosotros estamos asesorados en la vía legal y sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer”, señalaron.

“Los médicos accionistas no dan la cara porque ellos tienen plata, tienen otro sistema de vida y se han manejado de otra manera, no pueden dar la cara… o alguno habló por algún medio?”, se preguntaron.