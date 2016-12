Julio Alsogaray: “Otro barco vamos a seguir corriendo”

La tristeza por no haber alcanzado una medalla en Río se cicatrizó horas después con la consagración de Santiago Lange y Cecilia Carranza quienes ganaron la medalla de oro para el equipo de vela argentino. Julio Alsogaray habló a través de FM Génesis y analizó su participación en los JJOO y lo que puede venir a partir de ahora.

“Estamos muy contentos con la medalla de oro de Santi (Lange) y Ceci (Carranza), destacó Alsogaray desde Brasil.

“Yo dividiría la competencia en dos partes, una cosa fue la primera mitad donde hicimos un trabajo excelente, me pude desenvolver muy bien en las regatas, tuve muy conectado con la cancha, pero después el día de viento me costó mucho más, tuve un mal puesto y una regata donde me pasé y ahí me condicionó para la segunda mitad del campeonato”, señaló.

“Después fueron todas regatas irregulares, pero por suerte pude llegar a la medal race que era uno de los objetivos que me había trazado”. “En la última regata me la jugué para estar adelante pero me pasé. Fue una sensación fea cuando llegué a la primera boya y vi que la marca era para mí”.

En cuanto a su futuro deportivo Alsogaray expresó: “Es muy pronto para pensar qué vamos a hacer en el futuro pero vamos a analizar si se puede encarar otra campaña olímpica, pero otro barco vamos a seguir corriendo. El F18 a mí me gusta mucho, es un catamarán parecido al que corren Santo y Ceci, lo que pasa que ahí el peso no me da, soy muy pesado para esa categoría, pero vamos a ver qué es lo que podemos plantear y una posible campaña para Tokio, donde no vamos a tener la misma energía pero algo bueno podemos llegar hacer”.

Sobre las posibilidades de la sampedrina Eugenia Bosco quien corre en la misma clase que Lange y Carranza, Alsogaray opinó: “Ahora se va abrir un poco el abanico, y las clases van a crecer. Ojalá que pueda hacer una linda campaña con una buena pareja de timonel”.

“Con Martín funcionamos muy bien. Tiene un ojo clínico para ver el viento muy importante a la hora de decidir para donde ir. Fue una linda experiencia, hicimos una linda combinación”, resaltó.