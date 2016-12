La sanción de la Ordenanza N° 6.212, la cual prohibe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, hizo que la empresa pirotécnica Cienfuegos reaccionara y solicitara en reiteradas oportunidades audiencias al Intendente Cecilio Salazar.

Alejandro Paolini, representante de la firma, habló en el aire de FM Génesis y opinó sobre la sanción de la ordenanza pero además explicó el producto con que cuentan y las cualidades de cada uno.

“De todos los municipios de la provincia de Buenos Aires solo Arrecifes, San Pedro y Saliqueló han tomado medidas y en Florencio Varela, donde hay una prohibición que se generó través de la explosión de un depósito clandestino, se prohibió erróneamente porque lo que generó el accidente fue lo ilegal”, comentó Paolini.

“Desde el punto de vista puramente legal la prohibición por parte del municipio no es procedente porque la actividad está reglada por la Constitución Nacional, por decretos reglamentados y control del Renar, y los municipios lo que pueden hacer es el control”.

“Con respecto a San Pedro y la ordenanza que plantean, habla de un territorio libre de pirotecnia, eso es absolutamente improcedente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social. Por ejemplo: San Pedro está rodeado de varias ciudades y en esas localidades no está prohibido entonces lo que va a pasar es que la gente va a ir a comprar a esas ciudades para poder tirarlas después”, opinó.

“Hay una inaplicabilidad, que es el hecho de decir que se prohibe el uso. Es imposible y también es inaplicable desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista práctico porque desde el momento en que uno está tirando fuego en su casa tenés que generar una orden de allanamiento para ir a decirle que no los tire y al mismo tiempo el fuego artificial se acabó porque una torta dura tres o cuatro minutos. Estamos hablando de un absurdo”.

“En Neuquén por ejemplo, está prohibido, pero si vas en diciembre parece Irak, porque la gente va y los compra en otras ciudades, los compra y los usa. Pero hay un riesgo mayor porque cuando algo se prohibe genera un mercado clandestino. Es el de la producción ilegal, que es gravísimo”.

“Nosotros tratamos de dialogar, no nos interesa ir a la confrontación. Acercar una información certera porque estas ordenanzas se generan desde la desinformación. Nosotros tenemos más de 400 productos y más de la mitad de esos productos son insonoros, no tienen impacto auditivo. Entonces se está prohibiendo una cosa que no tiene impacto sonoro, son productos de impacto visual”, resaltó el representante de la firma Cienfuegos.

“Nosotros pedimos una audiencia, nunca nos contestaron, después al tema lo trataron y lo aprobaron. Hay municipios donde nos pusimos de acuerdo y prohibimos 14 productos de impactos sonoros. Además tenemos una línea que se llama Fuegos Amigables y que fue elaborada con veterinarios y auditorias sobre el efecto en perros”, contó.

COMUNICADO OFICIAL DE CIENFUEGOS

Con motivo de la Ordenanza N° 6.212, sancionada el 28 de julio de 2016, la que prohibe, en el ámbito del distrito de San Pedro, la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada (Art 1º), la empresa Cienfuegos desea dar a conocer públicamente su postura ante los medios y ante todos los habitantes de San Pedro. Dicha posición ya ha sido expuesta oportunamente ante el Intendente, Sr. Cecilio Salazar, a quien hemos realizado reiterados pedidos de audiencia para tratar el tema como es debido.

Nuestra actividad se encuentra perfectamente autorizada y legislada por la ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 y el Decreto 302/83 del Registro Nacional de Armas, entre otras, por lo que la sanción y la consecuente promulgación de esta ordenanza generarían un conflicto legislativo que para nuestra actividad sería sumamente grave, además de generarnos un perjuicio económico irreparable. Le solicitamos enfáticamente al Sr. Intendente que revea la situación y vuelva a tratar dicha ordenanza, de manera correcta, citándonos y haciéndonos parte de la cuestión, ya que en definitiva somos los perjudicados, ponemos a su disposición toda la información necesaria y toda nuestra experiencia en este rubro.

Hemos atravesado gran cantidad de proyectos de prohibiciones y todos se tornan inconstitucionales en un punto, por lo que han sido derogados. De no mediar una solución total e incondicional, nos veremos obligados a iniciar inmediatamente todas y cada una de las acciones legales que por ley nos corresponden, no descartando incluso, la solicitud y posterior traba de las medidas cautelares que eventualmente resulten idóneas para la consecución de los fines propuestos y la presentación de recursos de Amparo correspondientes.