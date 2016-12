El sábado 20 de agosto fue un día histórico para el deporte de San Pedro porque una deportista formada y educada en la ciudad alcanzó lo máximo que cualquier deportista desea concretar, que es estar en los Juegos Olímpicos.

A los pocos minutos de haber arribado a la meta y culminado su participación en los JJOO, Brenda Rojas, habló en el aire de FM Génesis.

“Estamos muy contentas porque terminamos los juegos muy bien”, dijo la palista formada en la cooperativa Las Canaletas. “La verdad que siento un orgullo bárbaro poder representar a San Pedro”.

“Me quedo con mucha ganas de seguir adelante y mejorando. Todo esto nos sirvió para mejorar en todo sentido”, destacó.

“Vivimos muchas cosas importantes pero lo más lindo es la amistad que se genera, y que nos vinieran a ver los chicos de vela, entre ellos el campeón olímpico Santiago Lange. También todos los sampedrinos que llegaron e hicieron hinchada. Sentir su aliento es muy emocionante”, resaltó Rojas. “Tener ese aliento y una hinchada es una inyección anímica”.

“Todo me da aliento, me da aliento mi familia, mi entrenador, todos en San Pedro, así lo siento. No es solo el logro mío sino también de todo los que están atrás mío”, reconoció la deportista.