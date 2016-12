La situación laboral de los trabajadores de la Clínica San Martín y de la entidad misma como institución, ingresaron en una etapa sumamente crítica, a tal punto que la Coopser y hasta el municipio anunciaron que agotaron todas las instancias para poder hacerse cargo y administrar el lugar.

Desde que comenzó el conflicto laboral y los médicos accionistas se retiraron del edificio quedando inactivas todos los servicios que allí se prestaban ninguno de los directivos habían hablado al respecto. En contadas ocasiones algunos de ellos se habían expresado al respecto.

Ahora, con las definiciones conocidas en las últimas horas, Lía Giordano, hija del recordado Dr. Giordano, accionista de la clínica, rompió el silencio y brindó una extensa nota en el aire de FM Génesis. .

“Somos herederos y nos hacemos cargos de eso”, dijo la mujer en la entrevista. “Lo único que quiero es hablar de mi familia y de mí. También nosotros la estamos pasando mal con toda esta situación. Escuche un motón de comentarios que la verdad no quería enterarme pero lamentablemente me terminé enterando. La gente habla y opina sin ponerse en el lugar del otro, yo entiendo la situación, entiendo todo lo que pasó pero también quiero dejar en claro y creo que muchos lo saben es que mi papá dio la vida por la clínica”.

“Quiero defender el buen nombre de papá, porque sé que ha dado la vida por esa Clínica, trabajó toda su vida porque sabía que era su modo de vida. Y por el otro lado, no es cierto que no nos interese la situación de los empleados. Hemos estado en todas las reuniones buscando una solución que aún no se encontró. Es un problema, reitero, que hemos heredado. Estamos haciendo y buscando opciones que estén a nuestro alcance, sinceramente hacemos lo máximo que podemos, heredamos un problema, pero hay gente que confunde las cosas. Nosotros no tenemos la culpa de que el sistema de salud esté como está, porque la realidad es que no es la clínica San Martin, es el sistema de salud”, resaltó Giordano.

“Mi papá no es el único que ponía plata. Con mi familia nos enteramos después de que él se enfermó, que pedía préstamos para pagar sueldos, sacaba plata de mi casa para sueldos y pagar insumos, esa es la realidad y lo saben todos”, confió la heredera de una de las acciones de la clínica.

“No puedo hablar si hubo mala administración porque no lo sé. Escuché que decían que mi papá robaba para mi mamá, una cosa que no entiendo, y nada más lejano. La clínica como sociedad anónima nunca generó ganancias, nunca, todo lo contrario. La visión que tenía mi papa era… es el lugar que me da trabajo, decía, yo pongo plata porque sé que me vuelve. Mi papá era anestesista, era cardiólogo, hacia consultorios, operaba todos los días. El último día que trabajo fue el día de mi cumpleaños, a la una de la mañana lo llamaron. Lo llamaban a las tres y él iba, hacia guardias, trabajaba todo el día. Mi papa tiene lo que tiene, es porque labraba todo el día”.

“Yo entiendo a los empleados, pero nadie se pone en nuestro lugar. Todavía no alcanzamos a hacer el duelo porque nos encontramos con todo esto".

“A nosotros no nos resbala esta situación y estamos haciendo todo lo que podemos”.

“Podemos asegurar que conseguimos entrevista con el Intendente, nos hemos entrevistado con inversionistas, estamos buscando alternativas, pero no sabemos cuál es la salida, no sabemos cuál es la solución, no sabemos qué es lo mejor, pero no nos quedamos inmóviles ante esta situación. Nosotros hacemos cosas y a lo mejor nadie se entera, la gente debe pensar que estamos panza para arriba pero no es así”, aseguró al referirse a lo que sucedió en los últimos meses.

“No puedo ser necia y negar que fallas en la administración hubo, pero no con mala intención. Seguramente no estuvo aceitado el proceso administrativo. El sentimiento que tengo es que mi papá dejó su vida literalmente, mi papá no dormía, se preocupaba”.

“Estar en esta situación límite no nos resbala y nos preocupa, a mí y a mi familia, del resto no quiero hablar porque no sé”.

“Yo creo que posibilidades siempre hay. El tema es que es difícil de llevar a cabo, ya se habrán enterado de las miles de ofertas y las miles de personas que se han acercado. Tengo fe de que pueda haber una alternativa. Yo más de lo que hacemos no puedo”, dijo la mujer que en todo momento de la nota recordó a su papá y respetó la situación por la que pasan los trabajadores.