La causa San Francisco sigue sumergida en el ida y vuelta que ha propuesto la parte acusada. La presentación efectuada por la defensa del ex Intendente Mario Barbieri, de la ingeniera Giribaldi y el arquitecto Flavio Peiró, obligó a la fiscal que instruye la causa tener que aplazar la jornada fijada para el jueves y citarlos ahora para el próximo martes 30.

“Se debió dar un aplazamiento de la audiencia fijada para la semana entrante en virtud que el Juzgado de Garantías está resolviendo un pedido de nueva prescripción de la acción que el Dr. Aldazabal presentó con fecha del 19 de agosto”, dijo la fiscal en el aire de FM Génesis.

“La jueza de garantías me pidió tomar vistas de la actuación correspondiente y darle el trámite urgente que la causa requiere y estoy remitiendo parte del expediente. Es decir que al no tener todo el expediente a mí se me dificulta indagar”.

“Estoy facultada para solicitar el auxilio de la fuerza pública para que los traigan a declarar la fecha que yo fijé, para lo cual yo tengo que tener acreditado que han sido notificados y que no se han presentado en forma maliciosa”, resaltó la letrada.

“He cursado comunicaciones a Migraciones para documentar si tanto Peiró como Garibaldi, que son los que se han excusado por cuestiones de viaje, hoy me adelantaron por mail un informe preliminar que había salidas del país, tanto de Giribaldi como Peiró. Tienen varias salidas pero también figura un ingreso de Peiró al país del 24 de agosto, por lo tanto estaba aquí el día que debía declarar. De Garibaldi ahora se suma la cuestión de su convalecencia lo cual también voy a ratificar mediante la intervención de un médico de asesoría pericial para que lo determine”.

Sobre la posibilidad de imposibilitar la salida del país del ex Intendente Barbieri, la Fiscal Ramos dijo: “No tengo facultades para impedir la salida del país de Barbieri, porque no hay orden de detención ni elevación a juicio para impedírselo”.