Dr. Macchia: “Fue una declaración que no aporta demasiado”

Horas después de que el arquitecto Flavio Peiró se presente a declarar ante la Fiscal Viviana Ramos, el abogado de las familias damnificadas habló al respecto luego de leer pacientemente lo que dijo el ex Director de Obras y Viviendas de la gestión Barbieri.

Tanto Peiró, como Barbieri y la ingeniera Giribaldi están imputados por Administración Fraudulenta, Estafa y Malversación de Fondos en la construcción irregular del barrio San Francisco de Asís.

“Se siguen encubriendo las partes”, señaló el Dr. Nicolás Macchia en el aire de FM Génesis.

“Fue una declaración que no aporta demasiado, y trata de compartir responsabilidades diciendo que uno certificaba, el otro venía y controlaba de Provincia y Nación”

“La certificación la hacía el arquitecto Peiró, después la mandaba a provincia que avalaba y a partir de allí se pagaba, pero quien debía tener el control de lo que sucedía a día a era la municipalidad de San Pedro”.

“Decir que es una causa política es una lectura lamentable. Cuestiones políticas son otras cosas porque casas que se caen y gente que no tenga donde vivir no me parece que sea algo político”.

“Que vaya el arquitecto Peiró al barrio y vea si puede entrar, o que le dé explicaciones a la gente de porqué las columnas están vacías, porqué los techos no estaban o se volaban, o se movían, o porqué no están las veredas, o porqué no están las paredes en algunas casas que faltan. Que vaya y le explique uno por uno en el barrio”.

“Ellos dicen que está todo bien, que las casas se hicieron de acuerdo a las consideraciones técnicas que había y además que se cubra a una empresa en perjuicio de la comunidad de San Pedro es muy grave”.