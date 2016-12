Pensar San Pedro desde París

Por Hugo Pezzini_ Hace casi dos meses que estoy en París. Mi estadía llega a su fin; es domingo y sobre Montmartre refulgen los últimos rayos solares del crepúsculo. Sentado a esta mesa de mi living en el barrio de Oberkampft, cavilo con mi vista fija en las blancas cúpulas bizantinas de la basílica de Sacré-Cœur, que brillan en la cima del cerro. Hoy he comprendido que mi no tan lejana visita a San Pedro se ha desdibujado lo suficiente por los muchos días y tantos atardeceres de luz dorada —esa que destella de las piedras de Oise y Caen, el material básico arquitectural que es en parte responsable por la organicidad neoclásica de esta ciudad que tanto amo. Ahora sé que estoy listo para hacer esto que me dispongo a realizar aquí, ahora.



He dejado pasar ese tiempo no de forma consciente, pero de todos modos creo que debía lograr que —a la distancia geográfica que existe entre la Cité Lumiére y la ciudad de los domingos de mi infancia, San Pedro— se sumara esta distancia temporal necesaria para obtener un cierto ‘alejamiento objetivo’ [¡ah, la objetividad, ese imposible que siempre anhelamos!] para poder producir el material que satisficiese el compromiso acordado de forma mutua entre mi amigo Eduardo Dlapa y yo, durante mi visita a su difusora, Génesis 106.7 FM, a mediados de junio de este año.

El hiato entre New York y París fue —habiendo estado durante ese mes hospedado un corto tiempo en Buenos Aires— mi paso por las dos ciudades de la infancia: Baradero y San Pedro. En nuestro acuerdo amigable se había establecido que yo llegaría a París con una tarea asignada: escribir un artículo sobre mi relación con San Pedro.

Durante aquella afable y animada entrevista radial, Eduardo se refirió a San Pedro como “mi ciudad natal”, y el hecho de que yo haya nacido en la Clínica Moderna de la ciudad vecina de Baradero, no hace de su aseveración algo falso o equivocado. No obstante, de modo estricto, ¿fue esto una inexactitud intencional de su parte para poder así exaltar la referencia a mi relación afectiva y familiar con la ciudad de todos los domingos de mi infancia y temprana adolescencia? ¿Habrá sido acaso el suyo un modo hiperbólico de profesional de la radiofonía para describir “la inscripción afectiva” que grabaron en mi corazón los domingos e innúmeras semanas [a veces quincenas] pasadas en el solar de mi familia materna? Esos son los Veiga: de forma central, mis abuelos; Mariano [padre — ya que su hijo fue mi arquetípico tío Nito, del mismo nombre] y Erminda Veiga, allá en la calle Pellegrini 450. Y, de modo periférico o complementario, todos los Veiga en sus diferentes ramificaciones genealógicas en el partido de San Pedro durante estos últimos dos siglos.

Todavía se encuentra emplazado el antiguo hogar de mis abuelos [mi primo Jerónimo Victores acaba de informarme que la mampostería de su frente –un trompe l’oeil simulando enormes piedras rectangulares—se halla bajo una severa refacción] a una escasa media cuadra de la plaza idílica que alberga en su seno la iglesia de Nuestra Señora [Notre Dame] del Socorro. Recuerdo sus campanadas de forma inevitable e indefectible cada vez que tañen los bronces, sea en la ciudad del mundo que sea que me encuentre; y París es una ciudad plagada de iglesias —tantas calles incluyen la palabra “temple” [templo] en su nombre compuesto!, tantos tañidos me asaltan durante mi relajado ajetreo parisino! Es por eso que el recuerdo de San Pedro es casi continuo. No existe vibración más intensa en mi diapasón emocional que la que producían los tañidos domingueros del Socorro.

Durante mi infancia —en verdad, ahora lo comprendo— San Pedro jamás fue en mi conciencia una entidad separada con respecto al conjunto de casas y calles ‘de los días de semana’ de Baradero. La única distancia existente consistía en esa diferencia psicológica que se genera en todos nosotros, occidentales, entre el estado de espíritu [que es lo mismo: espíritu/ ánima/ alma/ psiquis] que nos habita durante los días ‘hábiles’ o ‘útiles’ [¿quién les adjudicó estos adjetivos a cada subgrupo de esos siete días?] y los del fin de semana —siempre tan ociosos y lúdicos para los niños y adolescentes.

Mientras en el mundo adulto, en esos domingos … … … las mujeres [mis tías] ajetrean en la cocina, inmersas en la práctica de esa alquimia que producirá los ravioles perfectos, amasados por las hermanas Nacha y Gela, y cortados a rueda dentada por María – sobre la mesa bien enharinada, a la que se le ha retirado el mantel de hule. La temperatura de la cocina no está a muchos grados menos que el horno [los dos hornos] de la enorme cocina a gasoil, donde se asa la carne buscando punto exacto, aquel en que es al mismo tiempo jugosa y crocante. Abuela Erminda lleva un delantal sobre su batón ‘medio luto’ [su vestimenta quasi-sempiterna, abotonada al frente]. Este último, está empapado de transpiración, ya que ella se halla inclinada revolviendo sin cesar el tuco, que se cuece en la olla. Ésta descansa sobre los discos de hierro fundido de las hornallas macizas [el fuego de los mecheros permanece así invisible, una energía oculta e inexplicable para nosotros, los infantes].

No veo a la otra Herminda [ésta, con hache], mamá; la imagino por el hall de la entrada, vigilándonos a nosotros, los primos, para que no vayamos al comedor a abrir la pianola [los rollos de papel apergaminado cuyos orificios marcan la melodía, y la ejecutan de modo proto-robótico, son frágiles y delicados]. Pero en ese recinto elegante ya están mis tías Olga y Elvira retirando los vinos del aparador.

Los hombres, mis tíos, —sentados en sus sillas en el patio o el jardín— se abocan a la libación ritual del vermut Cinzano o Gancia con un chorrito de fernet Branca y bastante soda. Aceitunas tiernas y carnosas, salamines picados finos, sopressata gruesa con pimienta negra en grano, queso cuartirolo en cubitos y tal vez algún chorizo seco “a la española” — rojizo de tan saturado de pimentón molido, que estos gallegos, mallorquinos y catalanes sampedrinos tanto aprecian.

En la conversación desdibujada que rescata mi recuerdo, puedo aún distinguir la voces de todos mis tíos: la grave y gauchesca de Nito, que se superpone a veces en mi memoria a la jocosa e irónica de Raúl Victores, o la cantarina de Juan Calzado, la informada y elocuente de Antonio Veiga, la nasal y levemente tanguera de Salvador Coma, la lacónica y corta de papá. La sabia tonada gallego-acriollada del abuelo don Mariano Veiga,

Los perros ladran en el fondo; los gatos rozan las pantorrillas de las doñas, su manera de mendigar esperanzadas dádivas. En los patios y en el jardín, los pájaros cantan en sus jaulas enormes. Las gallinas picotean el piso del patio de tierra posterior, frente a los gallineros de la abuela y los palomares de tío Nito —en el fondo, cercano al enorme garaje, donde los varios coches de la familia [Chevrolets 38s, Fords V8s, un par de camionetas y alguna u otra chatita] esperan ociosos el paseo familiar hasta el puerto, al atardecer.

En la temprana tarde calcinante del verano, por la esquina de Carlos Pellegrini y Eugenio Arnaldo, dobla despacio el heladero, pedaleando en su triciclo blanco mientras sopla la cacofónica corneta que, llamando a nadie, interrumpe el silencio meloso de la siesta. Los niños, despiertos pero confinados obligatoriamente a nuestras camas —mientras los adultos roncan la digestión del almuerzo— anhelamos esos vasitos de cartón blanco repletos de un helado sólido como piedra que no podemos salir a comprar. En la casona enorme, se nos recluye en las habitaciones de huéspedes, inmersas en la semioscuridad de persianas metálicas cerradas. Alejandra, Marianito y Martín; Guille y Raulito; Goli, Tato y Antoñito; Juani; Pupi y yo mismo, nos damos vuelta una y otra vez, sin dormir, entre las sábanas de las muchas camas alineadas en paralelo —todos los primos, como conscriptos en el cuartel de una infancia que imaginamos eterna e infinita.

Afuera, libres pero solitarios, uno o dos perros callejeros buscan sin éxito alguna lata de basura para husmear.

Así recuerdo el domingo, mientras entramos en este anochecer invernal de junio del 2016, por Mitre, como entrábamos los domingos de otrora en el Chevrolet ‘51 negro —con papá al volante; mamá, mi hermana Pupi y yo —todos todavía bien vestidos con la ropa de la misa.

Y así es, entonces, cincuenta años después —el ahora de este tan corto viaje desde Baradero, la misma distancia que me parecía eterna durante la infancia— otra vez ingresando a mi querida San Pedro. ¿Por qué San Pedro es “mi querida”, mientras que a Baradero lo pienso siempre masculino? No acabo de preguntármelo y ya obtengo la respuesta: así como Baradero para mí siempre fue “el pueblo de Baradero”, San Pedro desde siempre fue para mí “la ciudad”.

De toda esta reflexión sobre mi infancia urbana consigo con gran claridad articular que, aunque de modo racional es divisible en dos geografías, mi niñez se construyó a partir de un par corpúsculos atómicos. Ambos sirvieron de albergue a mi sensibilidad de pibe en una unidad de armonía inseparable. Baradero y San Pedro son los dos elementos constituyentes del astro estelar que se manifestó como el hábitat de mi infancia feliz.

El coche se desplaza a ritmo lento [maneja mi cuñado, Goro Barman, despacio para que yo pueda observar] por esa calle Mitre de hoy, atestada de automóviles, con sus boutiques impecables, contiguas una a una, en una seguidilla de vidrieras bien iluminadas —una calle de tanto brillo y animación en el inicio de la noche invernal que me recuerda las vías principales de la costa atlántica durante la temporada de verano —San Clemente del Tuyú, Pinamar, o entonces la luminosa calle San Martín [“La vía blanca”] de la Mar del Plata de los febreros de mi infancia.

Llegamos hasta el altar de mi adolescencia —el Butti— y lo veo impecable; hasta el vidrio de sus ventanas pareciera haber sido lavado y pulido a espejo. No es más el edificio ocre-amarillento de mi recuerdo, sino que ostenta tonos grisáceos y vidrios fumé que tal vez signifiquen un “aggiornamento posmoderno”. Lo hallo coherente en un todo con ese San Pedro que, sin embargo, ha conservado la arquitectura original de su Edad de oro, sin desfachatarla, o sea, sin ultrajar su ‘facha’ [face / rostro] en el sentido literal.

En esta ciudad se ha mantenido viva la intencionalidad original de quienes diseñaron esas construcciones de aristas, aderezos y detalles neoclásicos o barrocos, en los que he pensado más de una vez en estas décadas, y todavía están allí emplazados —en los mismos lugares donde me deparaba con ellos décadas atrás, y casi en el mismo estado de conservación impecable.

Toda la modernización sampedrina ha respetado de una forma u otra su clasicismo. Había, hoy lo comprendo, una gravedad solemne en ese San Pedro de mi pasado que persiste hoy, la nobleza singular de ese lugar de mis mayores.

Avanzamos ahora paralelos a la plaza Constitución, bucólica, vacía y silenciosa; a esta hora parece advertir la sacralidad del templo, su historia.

El boulevard, frondoso y sinuoso; el bronce inmutable de Fray Cayetano Rodríguez, el prócer sampedrino de la Independencia nacional; los chalets que miran hacia la barranca, ahora un poco más envejecidos que cuando en mi infancia, pero todavía tan señoriales y elegantes como entonces. La laguna, desafortunadamente transformada en esteros y pajonales —lo que, quizás de un modo inevitable, la integra al desencanto planetario [un rasgo también posmoderno] de las desforestaciones y aterros predadores del siglo XX, que el XXI no ha logrado detener.

Tomamos Carlos Pellegrini y ya en la primera cuadra, al llegar a la esquina reconozco el adusto y sólido petit palais art-nouveau de tío Nito —que sospecho esté ahora deshabitado [nadie acude a la puerta cuando llamo]. Una placa adosada a una de las columnas que sostienen la doble puerta de hierro forjado, informa la identidad del propietario original de la mansión, Henry Garret, y el año de construcción, 1914. La placa, de forma implícita también advierte que el patrimonio ciudadano que este solar constituye está protegido por el ojo vigilante de la autoridad histórica local, el Centro de estudios históricos de San Pedro.

Al completar este rito del paseo circular por el San Pedro natal, me invade una sensación gratificante de paz. Acabo de entender que la consciente, responsable y orgullosa gente de esta ciudad siempre ha albergado en sus corazones y mentes una preocupación en preservar todas sus edificaciones centenarias: hoy yo, ya entrado en años, las he hallado tal como lo eran en la primavera de mi vida.

Rendido mi homenaje a estos dos hogares de mi infancia —la casa de los abuelos y el palacete de tío Nito— me dirijo hacia la radio para conversar con la gente de la ciudad. Sé que después de la tertulia en el éter radial, me espera el encuentro con mi familia Veiga, reunida en la casa de mi prima Alejandra. Me sentaré a su mesa y todo será como era entonces: mágico e intemporal —como esta San Pedro que me acoge una vez más.

París, domingo 28 de agosto de 2016

Ilustraciones:

Cúpula de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, foto de Mónica Carretti, 2016

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre , foto de Hugo Pezzini, 2016