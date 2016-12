Desde hace un tiempo el concejal del Frente Renovador, Ariel Ramanzini, busca posicionarse como la oposición dentro del Concejo Deliberante, y ha salido al cruce de varias decisiones y medidas adoptadas por el ejecutivo local.

Días atrás, el propio edil, habló de austeridad, del déficit mensual y acumulativo, y del ingreso de personal el plantel municipal.

El Intendente Cecilio Salazar, enterado de lo expresado por Ramanzini, de inmediato le respondió y hasta sacando a relucir algunas cuestiones desconocidas, como las intenciones de asumir como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local.

“Ramanzini pide austeridad ? ... Si se para en la barranca, se pone de espalda al pueblo y saca una foto, completa el cuadro, hay que tener sentido común… algunos políticos deberían tener un poquito de sentido común antes de hablar, y mirar un poquito para atrás”, dijo Salazar en una entrevista realizada en FM Génesis.

“Hace un tiempito que el concejal Ramanzini viene con estas críticas, evidentemente se está posicionando para el 2017”.

“Hace un tiempo me visitaba seguido, creo que fue el concejal que más me visitaba, pero bueno, él sabrá cual es su posición”.

“Cuando dice que es mentira, tiene un poco de razón, nosotros siempre lo decimos, que la situación complicada. No vamos a contar otra historia, la realidad es que la situación económica que encontramos fue catastrófica y estamos tratando de ponerla en caja”, dijo Salazar.

“No hay que olvidarse que la provincia nos consideraba como el municipio peor administrado de toda la provincia. Y si bien es cierto que hoy ya no es el peo, la situación sigue estando complicada”.

“El Dr. Ramanzini ha estado en contra del ingreso de los nuevos aspirantes a la policía local, estuvo en contra del ingreso de los nuevos inspectores, pero por otro lado te pide seguridad, que se ordene el tránsito, eso es lo que yo digo cuando los políticos deberían tener sentido común”, reclamó el jefe comunal.

“Ellos han sido parte de la historia pasada, Ramanzini, a pesar de no ser de San Pedro, ya lleva unos años en el Concejo Deliberante, incluso participando del gobierno anterior, porque ha sido parte del gobierno kirchnerista. Pero esas cosas, la gente, la tiene clara afortunadamente. Él ha sido uno de los defensores del anterior gobierno, y la gente tiene memoria”.

“Él tenía intención de integrarse al gobierno a través de ser designado como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, pero le dije que si él lo gestionaba por otro lado, que Massa tiene relaciones bastante importante con el gobierno nacional y que si él consideraba que tenía que ser el presidente del Consorcio lo pidiera en otro ámbito y no a mí, porque me comprometía con otros compañeros, con otros gremios que me habían pedido designar ellos al representante del Consorcio”, contó Salazar.

“Si nos dedicamos a ver las crónicas de los medios locales vamos a ver que hasta que se designó al presidente, Ramanzini estuvo votando todo a favor nuestro y a partir de allí, cuando fue designado Frangi, empezó a votar todo en contra”.

“Lo que hoy critica Ramanzini, él ha sido parte de todo eso y debería tener la delicadeza de esperar un tiempo más, pero bueno, cada uno tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiera. También sé que ha ido a Santa Lucía a ver a la gente para que siga manifestándose, durante el corte y a posteriori también”.

“Pero bueno, creo que nosotros estamos en otra cosa, tratado de sacar esto adelante, con toda la gente trabajando”, destacó el Intendente.