Envuelto sin tenerlo planeado en un conflicto institucional gestado por el gobierno venezolano, el sampedrino Carlos Rotundo permanece en ese país aguardando que lo dejen cruzar la frontera y así completar el proyecto de viaje.

El tiempo pasa y el día a día va calando en el ánimo de quienes esperan infructuosamente que de un momento a otro habiliten el paso de los vehículos.

Como lo viene haciendo desde que partió, las redes sociales han sido determinantes para poder comunicarse a diario y contar lo que viene sucediendo.

“Ya van 45 días de estar “varado” en San Antonio de Táchira, a metros de la frontera con Cúcuta, Colombia. Mis fuerzas para seguir intentando el cruce van decayendo. Seba y Angie partieron rumbo al Brasil, dispuestos a hacer la friolera de 9000 kilómetros de más y 40 días en barco, con tal de salir de esta trampa ¡Mucha suerte amigos, viajeros incansables, siempre dispuestos a encontrar el resquicio por donde continuar su viaje!

El abandono que sufrimos por parte de los responsables en ayudarnos es muy fuerte. A mi regreso haré la denuncia pública para que se sepa cómo opera parte del servicio exterior de nuestro país. Hace unos meses, con la cosa mucho más complicada en esta frontera, ya que ni siquiera estaba abierta para peatones; ciudadanos italianos, franceses, brasileños y una austríaca, lograron cruzar gracias a la gestión de sus respectivas embajadas. A nosotros nos dejaron tirados como perros.

Estoy intentando conseguir un transporte fluvial o marítimo donde subir la Combi y transportarla por vía fluvial. Eso significa bastante dinero y abandonar un proyecto que solo cumplí a medias conociendo Guyana y Surinam. La mezcla de frustración y bronca son demasiado fuertes para mí. Dos países: Colombia y Venezuela, incapaces de resolver un problema fronterizo de más de un año, que encima ignoran los reclamos de trato humanitario que hicimos por todos los medios posibles. Sobre el final, habíamos conseguido la autorización de Venezuela, pero Colombia se negó a dejarnos cruzar, tal como nos lo informó oficialmente el Cónsul de ese país acá en San Antonio.

Gracias a todos los que me están ayudando y me hacen llegar su aliento y apoyo…muchas gracias de verdad…ni que hablar de mi familia…sé que les he generado angustia y preocupación. Les prometo que en poco tiempo estaré regresando. Un abrazo a todos”.