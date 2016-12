El 30 de agosto pasado el Obispo de la diócesis San Nicolás, Monseñor Héctor Cardelli, cumplió 75 años de edad. Automáticamente, cuando los obispos cumplen esa edad por protocolo deben presentar la renuncia al Papa en la responsabilidad de la función que ejercen, y luego, queda a disposición de la Santa Sede y del propio Papa, los tiempos y cuando se va a nombrar al nuevo Obispo.

Es por eso que para muchos la del jueves fue la última celebración patronal de la ciudad guiada por el padre Héctor Cardelli, ya que en los próximos meses se conocería el nombre de su reemplazante.

“Solo lo sabe dios y el Papa Francisco, yo cumplí con el protocolo de mandar la carta anunciándole que cumplí los 75 años, y él me la contestó, me agradeció y dijo que la pone a consideración”, señaló Cardelli en el aire de FM Génesis.

“Yo hasta que él no me diga y no nombre sucesor debo seguir. Con lo cual hay algunos antecedentes en el episcopado argentino donde hay varios obispos que pasaron la edad y siguieron”.

“Mi preferencia es la de saber los términos porque sino no te podés programar para después y si te quedas por tiempo indefinido no se sabe cuánto y cómo encarar algunas cosas”, resaltó el Obispo.

“Mi vocación es sacerdotal, no la de ser Obispo, yo después puedo entrar a trabajar o colaborar con algún obispo que lo necesite, en algún barrio o parroquia, mi misión es esa”.

“Yo estoy bien, feliz, no me quiero atormentar pensando en lo que voy a hacer mañana porque a esta altura de mi vida yo ya jugué todas las cartas”, expresó Monseñor Cardelli.