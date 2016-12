La paralización que sufrió la obra de reparación de la Ruta 1001 causó intriga y preocupación. Se supo que cuestiones administrativas impidieron que la empresa cobrara en tiempo y forma el trabajo que había efectuado en los primeros dos meses, pero finalmente la situación logró destrabarse y todo indica en el transcurso de esta semana las tareas se reanudarán.

“Afortunadamente el contratiempo que había con la obra significó que se parase durante algunos días y preocupó a mucha gente, pero desde el municipio estuvimos trabajando intensamente para resolver lo que era en realidad un contratiempo burocrático que hacía que la empresa contratista no pudiera cobrar”, señaló el Secretario de Gobierno Silvio Corti en el aire de FM Génesis.

“El viernes pasado el administrador de Validad Nacional firmó una resolución que destraba todo esto, de manera que si no hubiera sido por el clima el trabajo habría continuado”, confirmó.

“Es cierto que desde que empezó la obra en junio la empresa no obró un solo peso. Dio lugar a otras cosas y siguió trabajando. Presentó los certificados de avance de obra, pero lo que sucedió, y uno lamenta que mucha gente hable sin conocer y sin preguntar, pero lo que sucedió es que cuando la obra empezó esta gente se dio cuenta lo que nosotros les veníamos diciendo, que era que la ruta estaba más destruida de lo que se veía, cuando empezaron a hacer el frezado y lo vieron, saltaron las alarmas, y las especificaciones de la obra debieron ser modificadas para que las tareas sean las adecuadas y no la que decía, que no hubiera servido, eso dicho también por los tres inspectores de Vialidad que vieron el estado del camino”.

“La empresa comenzó a realizar el trabajo correspondiente y pretendía cobrar por eso, informa qué tipo de trabajo hizo pero al no figurar en el contrato original y por eso Vialidad no podía pagarles. Lo que se logró fue reformular la obra que se va a hacer, el viernes fue aceptado por Vialidad, y entonces ahora la empresa puede certificar lo que realmente hizo y cobrar por el avance de obra, eso fue lo que pasó”, contó Corti.