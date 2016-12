San Pedro Informa y FM Génesis fue uno de los medios que siguió paso a paso lo que sucedía con el sampedrino Carlos Rotundo en Venezuela y su proyecto de viaje, que, en definitiva quedó trunco. Se cansó de esperar una decisión gubernamental que le permitiera seguir viaje por el camino trazado y luego de 52 días resolvió regresar por Brasil y no esperar más a que alguna autoridad, incluida las de nuestro país, se digne a escucharlo y darle una mano.

El cierre del paso fronterizo entre Venezuela y Colombia lo sorprendieron en pleno viaje y durante casi dos meses aguardó pacientemente que se le permitiera pasar, pero eso nunca sucedió. Ahora emprendió el regreso.

“Hace ya cuatro días que no tengo información seria sobre las gestiones para resolver mi caso. Me dicen que están a nivel de ministros de Colombia y Venezuela, aunque nadie me da certezas sobre cuándo puede haber una resolución favorable a mi pedido para cruzar la frontera. Varios amigos e instituciones de acá, que me han estado ayudando mucho, me piden que aguante un poco más, pero ya no estoy en condiciones de hacerlo. Hoy ya van 52 días en los que me he ido desgastando y no quiero abusar de mi físico ni de mi ánimo. La vida debe continuar. Ya he ubicado un transporte fluvial para embarcar la Combi, evitar la Transamazónica y así regresar a mi país cancelando el viaje programado. Mañana comienzo el camino de regreso hacia Santa Elena de Uairén y en tres días más estaré cruzando la frontera con Brasil. Gracias a tantos por todo el apoyo recibido. No quiero seguir preocupando más a nadie. Carlos Rotundo”, escribió en su cuenta de facebook.