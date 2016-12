Mientras se investiga lo sucedido, Ricardo Barboza, el reconocido carpintero que fue asaltado en su casa de Santa Lucía, habló en el aire de FM Génesis y contó qué fue lo que le sucedió.

El vecino fue sorprendido por dos encapuchados que los golpearon y robaron. Además el propio Barboza contó que había cobrado un dinero que debía entregarlo al día siguiente por la compra de un terreno y que prácticamente nadie lo sabía.

“Estoy bien, prácticamente excelente”, dijo Barboza con algo de humor a pesar del momento vivido. “Agradezco a todos por haberse preocupado, el cariño a la distancia se siente igual, no necesito que se molesten en venir a ver, un abrazo para todos y quédense en su casa que estamos muy bien. Anímicamente estoy bien siempre y trato de que lo demás estén así también”.

“El asalto de estos sujetos que estaban adentro de la casa fue… Así que a vos te gusta cortar ruta y gritar… y ahí empezó todo, los golpes y ataduras”.

Sobre la relación del hecho con su participación en la protesta del corte de la ruta 191, destacó: “Yo eso lo descarto totalmente, no existe en nuestro país alguien que pueda pensar que porque alguien reclama algo justo le van a ir a pegar a la casa”.

“Me esperaron para dar una señal y para amedrentar. Pero para mí viene por otro lado, oportunamente se va a saber. Si alguna vez le hice mal a alguien es porque no me enteré”.

También recordó lo especial de ese día y algunas coincidencias: “Justo el día que me pegaron cumplía 45 años en lo comercial, nunca tuve un cheque de vuelta ni no le cumplí a alguien con un trabajo. Mis trabajos están desde misiones hasta tierra del fuego, o sea que por ese lado no vino esto. Además me internaron en la misma sala y el mismo día donde hace catorce años nació mi hija”.

“Yo había ido a ensayar baile, y como tengo DirecTV roto me fui a prender el equipo de música. Cuando estaba en uno de los rincones del living ahí me salen de uno de los pasillos y me pasó todo lo que conté”.

“Me pegaron hasta por las dudas, me maniataron y me pegaron cuando ya tenían todo. Me preguntaron si tenía armas, le dije que sí, también me preguntaron si tenía alarma y les dije que no. Les di el dinero, la billetera, la caja diaria, pero yo nunca tengo dinero en la casa, pero tenía una plata que me había dado en pago una gente de San Pedro que al día siguiente lo tenía que entregar por el pago de un lote que había comprado. Nadie sabía de ese dinero, ni mi hija, así que imagínense que yo más o menos llego a ciertas conclusiones y la policía está trabajando. Esto no era plata, eran golpes,” expresó Barboza.

“Esto va de la mano con otras cosas que ya ocurrieron y que tienen muchas coincidencias. Espero que se sigan los pasos como se deben seguir esto va a salir a la luz”.