“Las ausencias se sienten siempre, más que nada a esta edad”. Flora Lacave, esposa del asesinado gerente del Banco Nación Carlos Chaves dijo “de a poco aprendí a reír un poco más”, remarcó.

Era el 17 de septiembre de 1999 tres delincuentes ingresaron en el Banco Nación de Villa Ramallo, para robar la bóveda y tomaron como rehenes al matrimonio. El resto es historia conocida.

Este sábado se cumplieron 17 años de la masacre del Banco Nación en Villa Ramallo como se conoció tristemente en todo el mundo.

“Yo creo que todo esto me enseño muchas cosas, me enseñaron a valorar cosas que tienen sentido, en la vida, a valorar las cosas sencillas de la vida. Mis hijos quieren dar por terminado ese problema, no lo hablamos mucho, cada uno está en su trabajo. Con el tiempo y los nietos esto uno lo va pasando. En este tiempo aprendía reírme un poco más” dijo la esposa del gerente el banco Nación.

“En Ramallo la gente me trato muy bien, me ha tratado muy bien. Hace un tiempo atrás pasamos por Vuelta de obligado, me dice mi yerno quiere pasar y le dije que no, pero le pedí volver otro día. Volvimos un tiempo después, tengo cariño por la gente de Ramallo más allá de lo que nos tocó vivir” concluyó.

La Radio Ramallo