Automovilismo: Sergio Solmi regresa al TC 4000

Fué algo tan rápido como inesperado ya que es muy muy reciente. Esta la posibilidad,si el auto está listo de volver a la actividad en BARADERO. La idea es ir para armonizar un poco todo,ya que es un auto que hace mucho tiempo que está parado y recién la semana que viene le van a poner el motor.

HABRÁ QUE APROVECHAR EL DÍA VIERNES PARA HACER UNAS TIRADITAS?

Si antes nos va a ser imposible ir a probar. No se como se maneja la categoría hoy, pero seria bueno hasta por una cuestión de seguridad poder dar unas vueltas el viernes para saber si el auto frena bien, si lo básico lo hace bien, si está en condiciones en definitiva.

HA PASADO YA UN TIEMPO DESDE QUE DEJASTE DE CORRER. COMO VES TU PARTE CONDUCTIVA?

Si desde 2012 que no corremos. Esto nos gusta de alma. En realidad nos bajamos para darle la posibilidad a JUNIOR(hijo), ya que los recursos se los pasamos a él para que pueda correr, de hecho está haciendo una campaña hermosa en ele tc zonal con MATKOVICH,PELUZZA ,MOLINATTO y otros buenos pilotos que hay,y para mi es muy lindo verlo correr, pero también doloroso porque yo no podía estar.

SERGIO. CUAL SERÍA EL AUTO CON EL QUE VUELVES?

El auto es un ford falcon que era de MAURICIO ILLIA que ya está en el taller de JOSÉ GONZALEZ y que estaba parado desde el 2011. La idea es comenzar a trabajar para ser protagonista en 2017.

QUIEN SE VA A ENCARGAR DE LA ATENCIÓN DEL AUTO EN EL CHASIS Y MOTOR?

Yo todavía no me he enterado mucho del tema porque esto es un proyecto reciente y a mí me invitaron a sumarme a este grupo. Lo que si se es que JOSÉ GONZALES se está encargando del chasis y el motor es el mismo que tenía que el mismo JOSECITO se va a encargar de armar para esta fecha.

Esto es un proyecto que entiendo es para largo aliento y la idea es ir a BARADERO para poder tirarlo en pista y empezar a crecer luego en las dos carreras que quedan.

CONOCIENDO TUS ANSIAS DE GANAR SIEMPRE, PENSAMOS QUE EN 2017 ESTARÁS A PLENO?

Ojalá que automovilismo zonal se levante,que algunos autos más se sumen como en su momento se sumaron y hacer un zonal fuerte, y nosotros aspiramos a poner nuestro granito de arena par que asi sea y esté un poco más lindo.

Hay muchos autos parados y hay muchos buenos pilotos parados.

BUENO ESPEREMOS VERTE EN BARADERO CON EL BUZO PUESTO NUEVAMENTE?

Si la verdad es un ambiente muy lindo. Ojalá pueda volver a tener los niveles de años atrás. Este es un puntapié y cuando esto esté en marcha seguro vamos a ir para adelante.

POR ÚLTIMO COMO VEZ A JUNIOR EN LA DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO?

Espero desde ya que sea un campeonato limpio y totalmente sano, como corresponde.Fíjate que con pocos autos es un campeonato apasionante,con dos o tres autos peleando la punta todas las carreras, así que espero que sea una linda definición.

