El fin de semana: 13° San Pedro Country Music Festival

La historia del festival en números habla de 12 ediciones, con cientos de bandas de Argentina y el exterior, consolidando la originalidad de un espectáculo único en el país. Desde Country2.com y la radio Estación San Pedro, se produce esta fiesta que no se queda sólo en la propuesta más conocida del genero musical que le da nombre. Hay rock, rockabilly, gospel, swing, bluegrass y hasta matices de música celta.



Es una FIESTA más allá de nombres rutilantes aunque para los fanáticos hay bandas que no pueden faltar y que renuevan su presencia cada año, cubriendo desde el country más tradicional hasta los clásicos de Creedence que muchos relacionan también con este estilo.



El San Pedro Country Music Festival #13 tendrá lugar el próximo fin de semana en el Paseo Público Municipal, que hasta hace pocas semanas estuvo cubierto de agua por la creciente del Río Paraná y que con el trabajo de la Municipalidad de San Pedro, que apoya esta fiesta desde sus orígenes, se ha ido recuperando.



Más allá de las connotaciones artísticas y culturales que tiene esta fiesta rodeada de todos los matices de cualquier festival argentino pero con sonidos musicales diferentes, San Pedro celebra este fin de semana un fin de semana "largo" que es tal, gracias a la realización del festival y que moviliza al sector turístico y comercial como en otras fechas tradicionales con movimiento de visitantes.



La programación para la 13° edición es la siguiente:

Viernes 23 sept

15:00 Jorge Castillo Trio Bluegrass

15:25 Basiliki San Folk

15:50 Covernautas

16:15 T Bone Blues

16:40 Sol Black

17:05 Freedom

17:30 Frank Jacket y Los de Rio Seco

17:55 Lucas Giovanolli & The Sad Carnival

18:20 Radio Texas

18:50 Carlos Arcuri & The Dusty Devils

19:15 Rebeca Caldera & The Crazy Riders

19:45 Vane Ruth Country Band

20:20 Los Solitarios

20:50 Dapper Dan Band

21:25 Coro Gospel Kumbaya

22:05 Yulie Ruth

Sábado 24 sept

11:00 Walter Moore & The Poco Loco

11:25 Giselle & The Mahogany's

11:50 Blues & Trouble

12:15 Ray Diven

12:40 Carlos Carranza y Los Chevycasters

13:05 Riordan Irish Folk

13:30 Fer Couto y su Banda Mutante

13:55 Gabriel Gratzer & The Bigote Tequila

14:20 Melody & Co

14:45 Coctel Swing & Blues

15:10 Lorena Sartori Country Pop

15:40 Billy La Rocka

16:10 Hot Pickin Brothers

16:40 Gabriel Taborda All Show

17:05 Final y Aterrizaje

17:25 Adrian Tigen

17:50 Max Country Music & Line Dance Show!

18:40 Chowi Music

19:10 Fernando Goin

19:50 No Bull Country Music Band

20:30 Henry Donati & Southbound

21:10 Holy Cows

21:45 Los Monkyness

22:20 Wanted Band

Domingo 25 sept

11:00 King Bee

11:25 Orlando Curti & The Groove Seekers

11:50 Cherry Collins

12:15 Montevideo Hot Country

12:40 Bronco Totoras

13:05 Caracoles Suicidas

13:40 Alex Viera (Hickory Wind)

14:10 Lajtavary Country Music Family Band

14:35 Gus Di Bella & Angels Band

15:00 Charlie Calthrop All Stars

15:30 Country Gruñon

16:00 Bufalo Billys

16:35 Sergio Martinez Country Band

17:05 Pelvis

17:40 Pasto Loco

18:15 Far West

18:50 La Rey Band

19:30 Johnny Tedesco