Carlos Rotundo continúa con su travesía por el Continente

A medida que supera kilómetros, el sampedrino Carlos Rotundo va describiendo detalles de su travesía...

Continuando con la crónica del accidentado viaje a las Guyanas...

En Manaus, antes de averiguar el tema del transporte fluvial para mí y la Combi, se me ocurrió preguntar en la Policía Rodoviaria sobre el estado de la carretera Transamazónica desde esa ciudad hasta Porto Velho. La respuesta no pudo ser mejor: estaba transitable en todo su trayecto, la mayoría de los puentes reparados, la DNIT (organismo de vialidad) continuaba trabajando, y las lluvias, si bien ya habían comenzado, no generaban aún demasiados problemas. Me largué a la pileta. De nuevo a cruzar el Río Negro y el Solimoes con destino a Careiro (hasta allí 100 km de asfalto), y luego transitar esos 450 km de tierra complicados, por el corazón de la Amazonia, con cero servicios, hasta llegar a Humaitá. Todo fue perfecto. En verdad, el camino estaba mucho mejor que a la ida, solo algunos pocos incidentes de vehículos encajados pero con paso por su costado. En un día y medio completé la travesía.

Misión cumplida. Gané tiempo (6 días en barco) y bastante dinero. Se podría decir que ya estoy a salvo, ja, ja…por eso -y hablando en serio-, a partir de ahora seguiré haciendo la crónica del viaje en la forma habitual, intentando subir fotos, describiendo paisajes, o dando información de valor para otros viajeros; pero quitándole la épica (o el dramatismo), que –aún a mi pesar- nos proporcionó el “varado en Venezuela”. Eso quedó atrás, no como un mal recuerdo, sino como una experiencia valiosa, la cual seguramente podré compartir en su momento.

Ahora el viaje continúa hacia el Perú, ingresando por la selva amazónica mediante la carretera interoceánica que une al Brasil con los puertos del Pacífico…Puerto Maldonado, el río Madre de Dios, la subida a Los Andes, el descenso hacia el mar peruano, Chile todo a lo largo, y la ARGENTINA!!!!!