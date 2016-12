Presentan la agrupación “Todos por Buenos Aires”

De a poco se va armando el mapa político de la ciudad de cara a las elecciones legislativas del año que viene. Es por eso que el próximo viernes a las 19 horas, en el complejo del Club At. Mitr, será presentada en sociedad la agrupación “Todos por San Pedro”.

“Se trata de un partido provincial. Es un partido que se conformó hace dos años y es la congruencia de diferentes experiencias políticas pero cuando la gente que los representaba los dejo de lado se quedaron sin oportunidades”, contó el ex Secretario de Hacienda de la gestión Guacone – Giovanettoni y administrador del Hospital, Roberto Borgo, en el aire de FM Génesis.

“Hoy tenemos todas las seccionales, solo nos faltan tres. La Segunda sección se presenta el viernes en San Pedro, en el club Mitre”, afirmó. “Es la idea política de muchos que estamos dando el puntapié inicial”

“Hay peronistas, gente del radicalismo, socialismo, gremialistas, no hay nombres descollantes, y cualquiera que tenga ganas de venir a trabajar será bien recibido. Acá no hay caudillos, no hay historia”.

“Yo tomo la posta de poder empezar a trabajar, la integramos con gente que ha trabajado mucho en policita en San Pedro y lo queremos presentar para sumar gente que en las estructuras partidarias no encuentran su lugar. La conformación y el objetivo es la de llegar a las elecciones del año que viene”, expresó.