La medida tomada por el Juzgado de Faltas originó la reacción de los vecinos. La idea de retirar todas las viviendas que están emplazadas sobre la zona de barrancas, debajo de donde se construye el lujoso hotel, fue avalado por el propio Dr. Fabián Rodríguez, quien además justificó la decisión más allá de los cuestionamientos.

“Todo se desarrolla a través de un proceso que pedimos en el juzgado, que se inicia con una inspección por parte de Obras Públicas, que determina qué en un lugar público hay unas construcciones que además de infringir normas de la construcción se encuentran en peligro porque estaba al pie de la barranca”, dijo el juez en el aire de FM Génesis.

“Entonces le piden al Juzgado de Faltas para que se resuelva, se ha notificado a las personas para que ejerzan su derecho a defensa, que se presenten con abogado y luego de ejercer y escuchar lo que tenían que decir tuve que resolver lo que la ley dice que hay que resolver en estos casos”, dijo.

“Acá no estoy determinando si ellos son dueños o si tiene que ser dueños, esta no es la cuestión que se está planteando”. “Yo puedo disponer la demolición de cualquier propiedad que sea de uso particular”.

“Lo que tenemos que resolver es que si hay una infracción o no, y cuál es la medida que se tiene que tomar, ahora, la implementación de la demolición como la asistencia que sigue a todo esto, va a ir por cuenta de otros órganos, en este caso el sistema social del municipio”, aseguró.

“Sé que anteriormente estas personas ya habían tenido otros ofrecimientos de un lugar pero no se cuál es la situación hoy y si el municipio está en condiciones de otorgar una vivienda o si va a ser una transición ordenada”.

“Hay un plazo de 20 días para que saquen sus pertenencias porque la demolición va a destruir todo lo que tengan ahí, entonces ellos pueden elegir retirar sus pertenencias y sino los hacen ya correrá por cuenta de ellos”. “La resolución no tiene marcha atrás, yo ya me he expedido y es lo que he resuelto, queda por cuenta de los órganos que corresponda hacer ejecutarla”.