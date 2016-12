El suplemento “Mujer” del diario Clarín del viernes, eligió para su tapa la imagen de una bella modelo sampedrina que sin dudas atraviesa un excelente presente como profesional.

Amira Chediak, integrante de una tradicional familia de la ciudad, aparece en las principales páginas del suplemento, y su imagen acompaña las notas más importantes de la edición.

“Yo empecé a modelar a los 14 años, mi vieja me traía a Buenos Aires, tres o cuatro veces por semana, pero ahora desde mayo estoy viviendo allá . Por suerte tengo mucho laburo y vuelvo a la ciudad cuando puedo”, dijo la modelo en el aire de FM Génesis

“Yo no sabía que iba a salir en la tapa, fue mi mamá quien me avisó por whatsapp y me dijo… saliste otra vez en la tapa, porque hace dos semanas ya había salido, me entero todo por mi vieja”, contó.

“La verdad que tengo muchísimo laburo gracias a dios, hay mucho esfuerzo ya que es muy difícil llegar en esta profesión”.

“No es nada fácil, hay que estar segura de uno misma y saber sobrellevarlo”, expresó.