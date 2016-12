Presentaron oficialmente “Todos por Buenos Aires”

El movimiento provincial se presentó durante un acto desarrollado en la sede de Pro Ciclismo y contó con la presencia de distintos dirigentes políticos de la Segunda Sección electoral.

El ex Secretario de Hacienda, Roberto Borgo, Manuel Amado y Alicia Molina fueron algunos de los dirigentes locales que encabezaron la reunión. Además, entre los presentes se advirtió la presencia de algunos funcionarios de la gestión anterior como el ex Secretario de Desarrollo Humano Carlos García y el ex Subsecretario de Salud Javier Sualdea, como así también la participación del referente provincial Pablo Massola.

“Nos toca presentarnos y decir que queremos empezar a trabajar en política con una idea diferente. Somos gente de trabajo que ha militado, algunos tienen más experiencia otros menos en la política y hoy tenemos la oportunidad de demostrar que se puede hacer política más allá de las estructuras partidarias”, dijo Roberto Borgo en la apertura.

“No nos importa quien encabece la lista, queremos integrar, queremos gente de San Pedro”.

Por su parte, Massola, señaló: “Esto nació en La Plata después de que veníamos escuchando hace varios años a muchos vecinos quejándose y también a los militantes con esto de que no te dejan llegar, te borran, te bajan la lista, entonces nació esta iniciativa”.

“No vamos a poner muy firmes en cómo armar las listas, las vamos a armar los vecinos, nosotros no vamos a bancar ni dioses ni jefes. Yo los vengo a invitar para que todos ustedes sean Todos por Buenos Aires en San Pedro”.