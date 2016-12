El segundo día del festival country volvió a brillar como la jornada inaugural. Como estaba previsto cada una de las bandas anunciadas dio un show de lujo y contó con el agregado de que varios de los artistas sampedrinos que triunfan en distintos medios nacionales pasaron por el festival y hasta se dieron el gusto de subir al escenario y saludar al público.

Lalo Mir, Fernando Bravo y el cantante Jonhy Tedesco fueron ovacionados por el público en el momento en que se produjo un impase entre las bandas.

El sábado pasaron el escenario excelentes shows y artistas de primerísimo nivel. Walter Moore & The Poco Loco, Giselle & The Mahogany's, Blues & Trouble, Ray Diven, Carlos Carranza y Los Chevycasters, Riordan Irish Folk, Fer Couto y su Banda Mutante, Gabriel Gratzer & The Bigote Tequila, Melody & Co, Coctel Swing & Blues, Lorena Sartori Country Pop, Billy La Rocka, Hot Pickin Brothers, Gabriel Taborda All Show, Final y Aterrizaje, Adrian Tigen, Max Country Music & Line Dance Show!, Chowi Music, Fernando Goin, No Bull Country Music Band, Henry Donati & Southbound, Holy Cows, Los Monkyness y el espectacular cierre de Wanted Band.

DOMINGO 25 SEPT

11:00 King Bee

11:25 Orlando Curti & The Groove Seekers

11:50 Cherry Collins

12:15 Montevideo Hot Country

12:40 Bronco Totoras

13:05 Caracoles Suicidas

13:40 Alex Viera (Hickory Wind)

14:10 Lajtavary Country Music Family Band

14:35 Gus Di Bella & Angels Band

15:00 Charlie Calthrop All Stars

15:30 Country Gruñon

16:00 Bufalo Billys

16:35 Sergio Martinez Country Band

17:05 Pelvis

17:40 Pasto Loco

18:15 Far West

18:50 La Rey Band

19:30 Johnny Tedesco