El inicio de de la fiesta mariana de este 25 de septiembre, en el 33º aniversario de la aparición de María del Rosario de San Nicolás, convocó a miles de fieles en el Santuario Diocesano. El tradicional saludo y la primera misa.



"La hora cero ha tenido un protagonismo trascendente en la historia de la Salvación.

Así lo rezamos la santísima noche en la que Dios derramo su luz al mundo con el nacimiento de su hijo, que a partir de entonces nos entrego la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.



Esta noche, aquí, recordamos y revivimos aquella intervención salvadora de Jesús, porque María celebra un nuevo Aniversario de su manifestación para recordarnos lo que El nos dijo para que su luz no se extinga en nuestros corazones, porque de lo contrario corremos el peligro de perder el rumbo y desvirtuar su enseñanza.



Si se apaga en nuestros ojos la luz sobrenatural, solo nos queda la pobre claridad de nuestra inteligencia, incapaz de descubrir la dimensión eterna de la vida.



María es madre; Jesús nos la dejo para que ejerza su asistencia maternal a quienes les encomendó como ha hijos.



Aquí, en San Nicolás, con un lenguaje sencillo y adaptado a quienes vivimos hoy, nos aconseja como una Madre lo hace con su hijo.



Vivimos en un mundo desordenado y con pérdida del sentido sobrenatural de la vida; Ella nos orienta como Madre y Maestra recordándonos lo que nos dijo Jesús e invitándonos a escuchar, aceptar y a anunciar esa verdad, la única capaz de ordenar el mundo según Dios y descubrir que el nuevo orden mundial no es posible sin Dios.



El Evangelio es la Buena Noticia para nosotros, y María es la Catequista que con su vida, su entrega y su amor a Jesús lo calcó para sí, y podemos decir que es el fruto mas esplendido de la Salvación.



¿Cómo no reconocer en Ella un magisterio tan excelso y adaptado a cada uno de nosotros hoy, tan carentes de guía espiritual en el tumultuoso mundo que se aleja de Dios?



Su escuela espiritual la desglosa en sus mensajes que ilustran nuestra realidad con la Palabra Divina de las Escrituras y la ternura pedagógica de la Madre, que nos la adapta a cada circunstancia que vivimos, aportando consejo, sabiduría, orientación y fortaleza para nuestros “Si” tan necesitados de robustez, para crecer en la respuesta de amor y transformadora en nuestra conductas.



Madre y Maestra tan cercana y tan asociada al querer de su Hijo, siendo así el camino más corto para llegar a Él, salvador y don misericordioso del Padre.



¡Queridos hermanos y amigos!



Peregrinos devotos felicito la decisión de vivir esta indulgencia del Año de la Misericordia en este lugar.

Aquí, María quiso encontrarse con nosotros! Que resuenen sus palabras “Hagan lo que El les diga”, porque aquí nos demuestra su compromiso de cercanía, de magisterio y de Madre solícita!

Celebremos con alegría el aniversario 33 de su ternura. Jesús, queremos agradecerte el don de tu Madre y saberla tan cercana para que podamos reproducir tu imagen en cada uno de nosotros!

Viva María! "



Mons. Héctor Sabatino Cardelli

Obispo emérito de San Nicolás

