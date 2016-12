Con la seriedad que lo caracteriza, aunque distendido y dispuesto a hablar de todo, Ramón Salazar, quien a su vez es el hijo del Intendente, visitó los estudios de FM Génesis, lo que marcó además su primera entrevista radial desde que asumió el cargo de Secretario de Legal y Técnica.

“El objetivo de todos es sacar a San Pedro adelante y lo que quiere el Intendente es hacer historia. Y es lo que estamos tratando de hacer, aunque para eso hay que trabajar todos los días incansablemente”, comenzó diciendo.

“La ambición más grande es dejar San Pedro de pie y que dentro de 100 años queden obras que se hicieron en este gobierno. No es imposible”.

En cuanto a la aceptación para sumarse al gabinete de su padre señaló: “Lo vi a mi viejo en una tarea muy difícil y a su vez entusiasmado con sacar a San Pedro de la crisis que estaba y necesitaba el apoyo mío”.

“Para mí fue algo inesperado porque estaba en la obra social con mucho laburo y no pensaba en venir a San Pedro pero se dio esta situación de que mi viejo fuera electo Intendente y creo que sin dudas él merece que yo este acá ayudándolo”, contó.

“Yo creo que para él también fue sorpresivo porque estaba enfocado a la obra social, en el gremio, y dando una mano en lo que podía, pero hubo mucha gente que se lo pidió y terminó aceptando”.

“Se dio que ganó de una manera increíble, escuchábamos la radio los dos sentados en la cama y no lo podíamos creer, la primera vez en una interna que se da la cantidad de votos que sacó y en la general lo mismo. Más del cincuenta por ciento de los votos no es normal en San Pedro. La verdad que uno se siente muy bien y orgulloso”, resaltó.

“Hay cosas que le preocupan y hasta lo hacen sufrir, porque San Pedro está en la peor crisis de la historia, él quiere ayudar en todos lados pero el municipio no está económicamente en condiciones de asistir a todo el mundo, esa es la realidad”.

“Me vine a vivir a San Pedro porque me di cuenta que esta tarea es exigente y más aun con la cantidad de problemas que había”.

“Tuve que cambiar varias cosas que estaba acostumbrado, por ejemplo no pude jugar más al ping pon y lo mismo con el ajedrez, aunque algún que otro partido he podido jugar. Ahora se me terminó todo”, dijo risueño.

Con respecto a la actual gestión y su relación con el resto del gabinete, el funcionario dijo: “Tengo muy buena relación con todos los funcionarios, por ahí me peleo más con Mario Sánchez Negrete pero es porque veos las cosas de otra manera, pero es productivo porque hay mucho respeto y cada vez que discuto lo felicito por los argumentos que tiene, siempre tiene fundamentos y se entiende lo que dice, después es el intendente el que decide qué política se llevan adelante”, resaltó Ramón Salazar.

“A esta altura de la gestión ya se han pagado 30 millones de pesos en deuda. Llevará tiempo salir”, destacó orgulloso.