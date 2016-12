Momentos de profunda emoción se vivieron en la noche del domingo cuando aprovechando la partida de los sampedrinos que intervendrán en la final de los Juegos Bonaerenses se homenajeó y reconoció al futbolista Silvio Velo, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiros.

El Intendente Cecilio Salazar destacó lo logrado por el capitán de Los Murciélagos y se lamentó no poder ayudar a Velo como se merece debido a que la crisis que padece el municipio.

“Es un honor para mí tenerlo sentado a mi lado, queríamos homenajear a los otros tres olímpicos pero están viajando y no pudieron estar presentes, pero no quería dejar pasar este momento de homenajear a Silvio”, resaltó.

“Me molesta y me duele un poco no poderlo ayudar como en otras circunstancias lo he hecho”, dijo.

De todos modos destacó que en la medida que se pueda se irá apoyando al deporte ya que "Cuando se ayuda a una institución es un chico menos en la calle".

Sobre el viaje de la delegación a Mar del Plata resaltó: “Ha llegado la hora, después de tantas expectativas, tantos días de competencias, tantos días de sacrificio”.

“En primer lugar quiero felicitarlos a todos, desearles los mayores éxitos y decirles que más alá de todo tenemos que dejar muy bien a San Pedro”

Silvio Velo destacó la participación de la delegación en Mar del Plata, agradeció al Intendente la predisposición del municipio y bromeó con los deportistas presentes a quien les dijo que “más vale que ganen”.

“Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hablar ante estos chicos”, dijo Velo.

“Se están yendo a competir, a vivir nuevas experiencias y creo que lo que tienen que hacer es disfrutarlo. Se puede ganar y se puede perder, pero deben disfrutarlo”.

“Yo siempre digo que soy de Argentina pero soy de San Pedro, y a ustedes les digo lo mismo. Hay que tratar de dejar a San Pedro lo más alto posible”, destacó.

El Intendente entregó una placa de reconocimiento a Velo y ambos saludaron y desearon lo mejor a la delegación en esta nueva intervención en Mar del Plata.

Cerca de las 23 horas la delegación partió distribuida en dos micros y dos combis, y tienen planeado arribar a la ciudad “feliz” cerca de las 8 horas para realizar el hospedaje correspondiente y luego efectuar acreditaciones y demás registros que será la antesala de las competencias.