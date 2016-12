"Estos Juegos no son de ningún Gobierno“, aseguró la mandataria, quien subrayó que “hace 25 años que se hacen estos Juegos. Son para que los chicos puedan ser parte de la sociedad. No hacemos estos Juegos para que reciban premios por ganar sino para que aprendan valores“, y remarcó que “si una persona tiene valores en la vida, en la cancha también los tiene”.



Vidal destacó que “hacemos estos juegos por los valores que compartimos con el deporte, lo cual es mucho más que ganar o perder”.



“Depende de ustedes y de su esfuerzo desarrollar el talento que tiene cada uno”, dijo a los atletas participantes, y manifestó que “adentro de la cancha, uno es como en la vida: si uno en la vida respeta, en la cancha tiene que respetar; si uno en la vida juega en equipo, también debe hacerlo en la cancha. Ahí se demuestra el compañerismo, el esfuerzo, el no darse por vencido”.



Vidal le pidió a los chicos presentes en el estadio que una vez que finalicen el colegio sigan estudiando: “Se puede hacer deporte y seguir estudiando“, afirmó.



Vidal aprovechó el encuentro para entregarle un reconocimiento a la judoca Paula Pareto, medalla de oro en la categoría de hasta 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro de este año.



“Paula Pareto, nuestra campeona olímpica y médica, es un orgullo para los bonaerenses: se puede hacer deporte y seguir estudiando”, sostuvo la gobernadora.



La gobernadora estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; la ministra de Salud, Zulma Ortíz; el subsecretario de Deportes, Ramiro Giménez; y el intendente de General Pueyrredon, Carlos Arroyo.

Acerca de a la ciudad de Mar del Plata, Vidal destacó que “estamos fortaleciendo las políticas públicas junto al intendente Arroyo, hay un compromiso que está bien claro de trabajar todos en una misma sintonía: gobierno nacional, provincial y municipal. Por eso las reuniones que tenemos con el intendente y nuestros equipos“, manifestó.



“He recorrido la zona en estos días y veo un constante crecimiento. Las obras empezaron a llegar. En la región, con la ruta 88 y acá en Mar del Plata, con trabajos que han comenzado en los barrios donde anunciamos junto al Presidente varios trabajos. También obras de asfalto que el intendente Arroyo está llevando adelante con fondos provinciales. Trabajamos para la gente“, puntualizó más adelante.



“Mar del Plata ha recibido más de 120 millones de pesos y vamos a seguir ayudando. Mar del Plata no va salir delante de un día para otro”, agregó.



Este año, los Juegos Bonaerenses tuvieron 251 mil inscriptos en toda la Provincia, que participaron en 58 deportes, como fútbol, básquet, hockey, canotaje, ciclismo, gimnasia rítmica, judo, karate y taekwondo, entre otras.



La etapa final del certamen, que se desarrollará en Mar del Plata, comenzó hoy y finalizará el próximo viernes.



Entre los finalistas se destacan unos 1.500 deportistas de la tercera edad, que competirán en ajedrez, fútbol tenis, tenis de mesa y vóleibol, y también unos tres mil atletas paraolímpicos.

Telam