Tras protagonizar una particular historia el sampedrino Carlos Rotundo regresó a la ciudad y se rencontró con su familia. El ex funcionario municipal y provincial inició una travesía por distintos países a bordo de su utilitario pero al querer cruzar Venezuela no pudo hacerlo y debió desviar el trayecto programado. Allí permaneció varado 52 días, generó preocupación en quienes lo seguían a través de las redes sociales hasta que decidió tomar por otros caminos y así retornar a la ciudad.

“Yo me di cuenta de que estuve complicado cuando llegó a mi familia en un punto determinado”, señaló Carlos Rotundo en el aire de FM Génesis.

“Yo estaba tranquilo, tenía un inconveniente porque no se nos permitía ni a mí y a otros argentinos más, cinco en total, cruzar con nuestros vehículos la frontera con Colombia como se había hecho con otros ciudadanos de otros países, pero nosotros en ningún momento estuvimos en una situación de peligro. Estábamos varados, queríamos seguir nuestro viaje y no podíamos”.

“Cuando ingresamos a Venezuela preguntamos si no había problemas y nos dijeron que no porque éramos extranjeros, en realidad fuimos víctimas de una información incorrecta. En mi caso fueron 52 días, fue mucho tiempo y no pude lograr mi cometido”, señaló.

“Pude regresar por el lado del Amazonas peruano y de allí a la costa peruana, de allí a Chile y entré el domingo pasado por el Paso Pehuenche que está a la altura de Malarhue, en el sur de Mendoza”.

“En Venezuela se están viviendo momentos muy complicados y por ahí el tiempo fue pasando y mi familia se fue preocupando”.

“Me pasó por cabeza dura, ese es el término justo. Nosotros estábamos con esperanzas porque autorizaron el paso peatonal y la expectativa fue creciendo por el paso de vehículos. Y qué paradoja, diez días después de que me fui abrieron el paso, ahora el paso está abierto”, contó entre risas.

“No se pudo lograr el cometido pero fue una experiencia interesante igual”.