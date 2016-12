La tercera Feria del Libro fue un éxito y entre los autores que pasaron por la Sociedad Italiana sobresalió la presentación del libro que el futbolista sampedrino Silvio Velo escribió y tituló “Cuando hay voluntad, hay mil maneras”.

La ceremonia se desarrolló ante un excelente marco de público, y Velo, tuvo la oportunidad de hablar ante su público.

Ante la consulta de los periodistas presentes, no solo se refirió a la obra sino que también habló de la biblioteca braille que llevaba su nombre y sin que nadie lo advirtiera cerró sus puertas.

“La verdad que es un espacio del que mucho no se tampoco, porque me consultaron para ponerle mi nombre cuando la inauguraron y obviamente dije que sí porque era un espacio para personas con discapacidad visual y en San Pero no había nada”, contó Velo con respecto a la biblioteca cerrada.

“Me enteré hace muy poco que está prácticamente desaparecida, y me encantaría que se reflote eso, no sé cómo será la manera pero estaría bueno que se reflote. Yo me comprometo en todo lo que sea”.

“El libro trata sobre mi historia, con un mensaje de que se puede“, explicó sobre la obra de su autoría. “Yo siempre intento llevar adelante lo que dice el título del libro, el poder de superación a lo largo de la carrera. Nací ciego, pobre, pero con una pasión que, cuando se me presentó la oportunidad, no desaproveché. Era casi imposible jugar el fútbol cuando era chico, pero a los 10 años descubro que los ciegos jugaban al fútbol y esto es lo que buscaba. Me abracé fuerte a eso y hoy ustedes me escuchan hablar sobre todo aquello”.

Por su parte, Alejandra Berazategui, manager de Silvio Velo, relató: “En este libro que está prologado por Eduardo Sacheri, escritor del Secreto de sus Ojos, cuando se enteró que Silvio estaba con el proyecto del libro él lo vino a buscar y se ofreció para hacer el prólogo. El prólogo se llama “levantá la cabeza”.

Además, en el mismo acto, la sampedrina María Monteverde, asesora de la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, hizo entrega a Velo de la declaración de interés que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en torno al libro del jugador de nuestra ciudad. El proyecto fue tratado por la Comisión de Discapacidad y rápidamente fue aprobado.