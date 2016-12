San Pedro marcha “Para que no te Pase”

Desde diversas entidades intermedias y grupos de vecinos se convoca desde hace unos días para la marcha “Para que no te Pase” que se desarrollará este martes en nuestra ciudad.

“A partir de situaciones particulares individuales diferentes, pero identificadas con el mismo padecer que hoy azota a todo el país, grupos de familiares de víctimas, vecinos, dirigentes e instituciones le darán forma a este reclamo contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad”, expresa un comunicado del Centro de Comercio.

En San Pedro la concentración será a las 20 en Mitre y Tres de Febrero para marchar desde allí hasta el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante. “El éxito de este tipo de acciones apolíticas y con consignas que reflejan el dolor y el temor ante la inseguridad, depende de la participación popular, por eso, es muy importante sumarte, para que si ya tuviste una experiencia así no haya sido en vano y si no, "Para que no te pase".