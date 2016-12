Mediante una conferencia de prensa, los trabajadores del Inta San Pedro explicaron los motivos por el cual sus fuentes de trabajo están en peligro. El recorte presupuestario pactado en un principio por el gobierno nacional y profundizado en Diputados, afectaría seriamente a quienes se desempeñan en cada una de las entidades instaladas en distintos puntos de la Argentina, como así también el funcionamiento normal de cada una de estas.

“Acá lo que no queremos que el recorte sea a través de los trabajadores”, señaló Franco Lázzari, Secretario General de Apinta en relación a que de aprobarse el presupuesto 2017 varios trabajadores se quedarían en la calle.

“En San Pedro contamos con 81 trabajadores, 15 son planta no permanente, 2 becarios y 1 contratado. Se trata del economista, el meteorólogo, dos extensionistas, dos investigadoras y dos personas de administración”.

“Esto se puede revertir en las Cámaras, de Diputados y Senadores”, destacó. Además aseguró que tienen previsto reunirse con el Intendente Salazar, con varios Diputados y estar presentes el día que se trate el proyecto.

“Si nos desfinancian nos van a convertir en lo que creo que apunta esto, que es a que no se justifique nuestra existencia. Nos van a reducir la gente y nos vamos a quedar sin presupuesto, evidentemente no va a tener sentido nuestra existencia”, dijo Karina Del Pardo, también de Apinta.

Los gremialistas leyeron un documento en el que cuentan cual es la verdadera situación del Inta.

DOCUMENTO

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuenta con 7100 trabajadores distribuidos de Norte a Sur del país, con 1 Sede Central, 15 Centros Regionales, 6 Centros de Investigación, 52 Estaciones Experimentales, 22 Institutos y más de 400 Unidades de Extensión.

La Estación Experimental San Pedro, cuenta con 81 trabajadores, distribuidos en el Campo Experimental, y 3 Unidades de Extensión Rural: San Nicolás, Zárate y San Pedro.

En el día de hoy APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, está realizando una jornada de concientización en todo el país llamada el “INTA en la calle”, que tiene por objeto dar a conocer la importancia del Organismo en materia de investigación y desarrollo, y en reclamo del Presupuesto anunciado para 2017, que afectará el normal desarrollo de las líneas de investigación y extensión en vigencia. El proyecto ingresado a la Cámara de Diputados, que el 21 de Octubre se trataría en comisiones y el 28 de Octubre en el recinto, prevé para el INTA, un presupuesto de 5.112 millones de pesos. Eso representa una reducción sobre lo requerido de 1.140 millones de pesos. El proyecto publicado prevé 218 millones de pesos menos para salarios de profesionales y personal de apoyo técnico. Pone en riesgo a partir del 1° de Enero 2017 los puestos de 630 trabajadores, (330 en planta no permanente y 300 contratados) y discontinuaría la formación de 340 becarios de la institución, que no podrán ser incorporados para mantener actualizada la planta profesional y cubrir nuevas áreas de trabajo o para reemplazo de vacantes generadas por jubilaciones de agentes de vasta experiencia. Otra implicancia del proyecto ingresado, sería la pérdida de la autarquía para la designación de RRHH, lo cual entre otras cosas, no se podrán cubrir los cargos vacantes ni realizarse concursos, sin la previa consideración y autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

En consecuencia, una asignación insuficiente de recursos afecta el funcionamiento y continuidad de las líneas de trabajo del INTA, que potencian las actividades de los territorios y aseguran el desarrollo de las economías regionales, mediante el asesoramiento a las familias rurales.

Por el futuro del INTA NO al recorte presupuestario NO a los despidos NO a la pérdida de autarquía

APINTA Seccional, San Pedro