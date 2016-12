El oficialismo celebró el Día de la Lealtad Peronista con un acto desarrollado en el Club Atenas de La Plata. Entre los participantes y como uno de los escoltas del dirigente Gerónimo Venegas, estuvo el Intendente de nuestra ciudad Cecilio Salazar, quien en referencia al acto señaló: 17 de Octubre DÍA DE LA LEALTAD- “Hoy junto todos los compañeros celebramos el día que nos enorgullece a todos los peronistas, el 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, en el Club Atenas de La Plata, ahí estuvimos, gracias Mi General por el legado que nos ha dado”.

Por su parte, Venegas destacó: "El kirchnerismo no es peronismo, era el Frente para la Victoria. Después, cuando empezaron a caerse estrepitosamente, empezaron a utilizar los emblemas del peronismo. Yo no me olvido de cuando nos mandaron a meter la marchita en el…", graficó.

Además, precisó que "no queremos a los justicialistas que desfilan por Comodoro Py (por los Tribunales) y que robaron en nombre del peronismo" y agregó que "el justicialismo es otra cosa, es hacer, crear y no es corrupto".

Además, consideró que "nosotros no queremos ser la pata peronista, queremos ser la línea peronista dentro del Frente Cambiemos. Somos una línea interna. Nosotros somos peronistas".

Venegas analizó que con el partido gobernante comparte los principios en común "de poner el país en marcha, de sacar adelante a la Argentina, de terminar con la pobreza, de generar fuentes de trabajo y de asegurar equidad distributiva entre el capital y el trabajo".

"Desde Cambiemos se nos escucha y se tiene en cuenta nuestra experiencia. Además, hay muchas cosas que han puesto en práctica que tienen que ver con nuestras banderas: asignación familiar, el derecho a la ancianidad, que los jubilados puedan cobrar desde el primer día que iniciaron su juicio", evaluó.

En ese sentido, apuntó que "este gobierno lleva 10 meses recién. No podemos pedirle que en 10 meses cambien 12 años del desastre que han hecho" y afirmó que en las elecciones de 2017 "nosotros, seguiremos en el frente Cambiemos. La gran mayoría del peronismo se está renovando a través del Partido Fe".

En el acto del peronista macrista estuvieron los ministros de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; de Producción, Joaquín de la Torre y los intendentes de La Plata, Julio Garro; de Azul, Hernán Bertellys y el ex jefe comunal de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, entre otros.

También participaron los dirigentes del justicialismo, Osvaldo Mércuri; Baldomero "Cacho" Alvarez y Carlos Brown, entre otros.