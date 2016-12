El pasado viernes, Mercedes Robles, la mamá de Nicolás Castillo, el joven que cuando tenía 20 años fue asesinado y aun hoy no se sabe porqué y quienes lo mataron, se dirigió a la Fiscalía General de San Nicolás para tomar contacto con la causa y poder saber en qué etapa de la investigación está.

“Hablé con el secretario del Fiscal General”, contó Robles a FM Génesis. “No hice ninguna denuncia ni nada que se le parezca, fui para ver cómo está la causa”.

“Me presenté en San Nicolás porque tuve una discusión con el Fiscal Marcelo Manso y me hecho”, dijo la mujer. “Me dijo que con él no tenia más nada que hablar y si quería saber algo de mi hijo me dirigiera a la Fiscal General”.

“Yo le dije algunas cosas que desde mi punto de vista estaban mal y parece que no le gustaron, y me hecho de su despacho”.

“Viajé a San Nicolás el viernes, vi la causa y me encontré con varias cosas que desconocía, por ejemplo unas declaraciones que me dejaron con la boca abierta”. “Hay muchas declaraciones de gente que son de Gdor. Castro que no se quienes son…”

“Hay muchas cosas que a mí no me cierran, por ejemplo, la sangre en el auto Falcon de la familia”, destacó.

“He decidido luchar y golpear las puertas que hay que golpear para llegar a la verdad. Voy a limpiar el nombre de mi familia, porque se dijeron muchas cosas de nosotros”.

“Fui a ver como quedó la causa, por lo visto la causa quedó ahí y no se movió. Voy a llegar hasta lo último. Quiero saber quiénes fueron y porque lo hicieron”, resaltó la mamá de Nicolás Castillo.

“No me permitieron reconocer el cuerpo cuando estaba tirado en el piso, me duele porque siento que se burlaron de mi. Por más descompuesto que estuviera”.

Como se recuerda el cuerpo del joven de 20 años, quien el pasado 18 de agosto habría cumplido 22 años, fue hallado semihundido en un bañado cercano al río Arrecifes. Nicolás Castillo era buscado desde el 14 de enero y apareció sin vida un mes después.

Hubo varios allanamientos y sospechosos, entre ellos, algunos integrantes del mismo núcleo familiar, pero nunca pudo ser comprobado. Ahora la madre desea saber quién y por qué lo mataron.