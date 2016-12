Patricia Rocca abandonó el bloque del Frente Renovador

A través de un comunicado que difundió en su cuenta personal de Facebook, la Concejal Patricia Rocca que asumió por el Frente Renovador anunció que ya no pertenece al bloque que preside Ariel Ramanzini.

El comunicado fue redactado después de haberse reunido con el Intendente Cecilio Salazar en su despacho donde le brindó su apoyo.

COMUNICADO COMPLETO

En el día de hoy he decidido dejar el Partido Político DR de San Pedro. El tiempo que me queda en mi gestión de Concejal lo haré dando mi apoyo político al Sr. Intendente Municipal en todo aquello que considere correcto y aportando en lo que vea que hay un error.

No seré parte del bloque Cambiemos. He hablado con el Concejal Butti y él ha aceptado que yo me integre a su bloque, tenemos coincidencias en cuanto a lo que pensamos y lo haremos oficial prontamente y en conjunto.