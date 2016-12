Tras la sorpresa por el alejamiento de Patricia Rocca del Frente Renovador y el acercamiento a Salazar, FM Génesis dialogó con Dalmy Butti quien será de ahora en más el concejal que trabaje codo a codo con la ex diputada provincial.

“Esta situación surgió de una charla con Patricia, se acercó y me preguntó si podía sumarse a mi espacio”, reveló Butti al tiempo que destacó que Rocca es una persona con la que ha compartido “el lugar de concejal” y han coincidido en más de una oportunidad.

Sobre el acompañamiento a la gestión de Salazar, Butti respondió: “Es una postura que he tomado desde el momento que formé este espacio que se llama Independiente”, dijo y completó: “La postura mía es la de acompañar todo aquello que favorezca a San Pedro ya sea presentado por el oficialismo o por otro bloque”.

En ese sentido, concluyó: “No creo en una oposición por oposición misma”.

“Con el Intendente no he tenido muchos encuentros, solo la vez que se reunió con todos los presidentes de bloques. En forma individual no lo he hecho y me gustaría hacerlo”.

“Creo que este Intendente tiene una gran capacidad de liderazgo. Uno puede ser un buen profesional, un buen trabajador o tener muy buenas ideas, pero lo que es liderar es muy difícil y este Intendente tiene esa capacidad, que es la de liderar. Yo la comparto como correcta”, dijo Butti sobre Salazar.