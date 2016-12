Salazar: “Estoy totalmente despojado de ambiciones futuras”

Durante la presentación de las obras de la Escuela Industrial, el Intendente Cecilio Salazar dialogó con FM Génesis. En ese marco se refirió a las últimas decisiones de gobierno tomadas a las que muchos consideran de “a políticas”.

“Están sucediendo cosas importantes en San Pedro, estamos saliendo del caos”, dijo el Jefe Comunal al tiempo que recordó: “Veníamos de una situación complicada”.

Ante las crítica de muchas de sus medidas, señaló: “Yo estoy despojado de ambiciones futuras, si alguno piensa que yo quiero quedarme eternamente acá está equivocado”.

“Muchos dicen que estamos tomando decisiones apolíticas, pero son para determinar el mejoramiento de la ciudad. No queremos que cada uno haga lo que quiera, si el año que viene no nos votan se verá que la gente quiere seguir viviendo en el caos. Yo no creo que sea así”.

Por último se refirió a la decisión de Patricia Rocca: “Valoro que siga siendo la misma y que pese a su paso por la política no se haya convertido en una persona con mucha fortuna. Me dijo que no quiere ser oposición por oposición misma y que quiere contribuir porque considera que estamos haciendo una buena gestión”.