En el Paseo Público Municipal, en un escenario que será montado a espaldas del balneario y con dos shows de bandas locales que serán la previa, el popular cantautor cordobés se estará presentando el domingo en la ciudad.

Anticipándose al concierto que ofrecerá habló en exclusiva en el aire de FM Génesis y resaltó lo importante que es poder estar en las ciudades del interior en forma gratuita.

“Es la primera vez que voy a tocar en San Pedro aunque en otras oportunidades he ido a la ciudad pero como turista. Lo que pasa es que vivo en Córdoba, transito mucho la ruta 9 y paramos en varias ciudades en el camino. Hemos estado en hoteles y todo”, dijo Axel.

“Sabemos del lugar que es hermoso, que tiene una buena capacidad y que el domingo nos podamos encontrar, estamos contentos y con un concierto que será con entrada libre y gratuita. Con el alma bien arriba y mucha energía”.

“Es difícil para una persona poder trasladarse, entonces es muy bueno que podamos estar en el interior. En el caso mío, que me gusta tocar mucho y en vivo, me gusta acercarme mucho a las ciudades porque uno entiende eso de que no todos pueden llegar a las grandes ciudades. A todo artista popular le gustaría recorrer el mundo entero, cada ciudad y cada pueblo”, destacó el artista.

“Vamos a ofrecer un concierto donde queremos que la gente haya escuchado lo que vino a escuchar, los que me descubrieron hace mucho y los que me descubrieron en el último tiempo, con una banda súper poderosa, muy compacta y un ida y vuelta con la gente. La paso muy bien arriba del escenario”.