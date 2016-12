Salazar: “El estado debe ponerse del lado de la ley”

Atento a las críticas que a través de las redes sociales un grupo minoritario de vecinos expresó, y hasta convocó a una marcha contra los operativos que el personal de la Dirección de Tránsito realiza a diario, el Intendente Cecilio Salazar resaltó el trabajo de los inspectores y de quienes trabajan para reordenar las calles de la ciudad.

Primero, se refirió al operativo donde dos jóvenes fueron interceptados en el momento mismo en que realizaban contraexplosiones en las puertas de la Escuela 27, donde se desarrollaba un acto protocolar.

“Fue una cosa tremenda. Venían circulando por la ruta, lo veía a Burgos en la escuela y le pregunto que estaba haciendo, me dijo que lo habían llamado de la escuela misma porque había dos chicos corriendo en moto por arriba del puente. Ahí fue cuando se les secuestró la moto a cada uno”, contó Cecilio Salazar en el aire de FM Génesis.

“Vinieron los padres, a uno lo conozco, fue y lo reprendió al hijo, estuvo de acuerdo con el procedimiento y felicitó a los inspectores. Además dijo que el hijo no estaba de acuerdo con que su hijo fuera a molestar a los vecinos. Los chicos estaban sin casco, bajando y subiendo el puente”.

Sobre una supuesta marcha que un grupo de vecinos están convocando contra los operativos de tránsito, el Intendente señaló: “A mucha gente no le gustan, pero el estado debe ponerse del lado de la ley, no podemos estar del otro lado, no podemos estar del lado de la ilegalidad. Tratamos de que toda aquella persona que esta fuera de la ley, de todo ese tipo de cosas, tratamos que se regularice, parece que a alguno le molesta. A mí me eligieron, entre otras cosas, para poner orden en la ciudad, hoy visiblemente se nota, la verdad que uno se siente bien, porque la gente usa el caso, por ejemplo”, señaló Salazar.

“En realidad lo que estamos haciendo es cuidarlos, y que si hay un accidente sea lo menos grave posible”.

“Veo en las redes sociales, dos cosas, que la gente en forma mayoritaria nos apoya claramente, después hay otro grupo que no quiere ponerse en orden, que quiere que siga el caos, que siga el desorden”, destacó. “Están los que dicen que queremos recaudar, pero si estuvieran dentro de la ley nosotros no recaudaríamos nada, es sencillo. Nadie debería decir nada, es cuestión de cumplir con la ley”.

“Dicen que los inspectores los maltratan. Si eso me lo hubieran dicho antes del 10 de enero lo hubiera creído, pero ahora no, desde el ingreso de los nuevos inspectores esto no ocurre ,todos tienen directivas de cómo tratar a la gente. Lamento mucho la violencia que hay en las redes sociales, como se insulta, como se maltrata. Los nuevos inspectores me consta que son amables y muy respetuosos, hay gente que si los trata muy mal a los inspectores, los insultan son los mismos que escriben ponen y dicen de todo”, señaló el jefe comunal.

“Nosotros estamos tratando de que esto se regularice y tengo la percepción de que la gente está de acuerdo que esto se regularice. Pero bueno, en el 2017 la gente tiene la posibilidad de elegir otra opción cuando haya elecciones, si la mayoria de la gente esta de acuerdo en que siga el caos y el desorden de transito ya preexistente antes que a nosotros deberán elegir a otros. Nosotros estamos dispuestos a seguir con este tipo de controles , pero de todas maneras la gente que desee manifestarse lo puede hacer sin problemas , siempre que sea pacificamente”, aseguró el Intendente.