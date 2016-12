Esta consagración celebrada por todos y cada uno de los deportistas más allá de sus logros individuales volvió a poner de manifiesto el excelente nivel alcanzado en los últimos años por algunos de los que hoy siguen sumando medallas en las categorías superiores y el valioso surgimiento de jóvenes talentos que siguen en el mismo camino, bajo la conducción del Profesor Edgardo Rasio como entrenador de esta disciplina.

El resumen día por día que determinó esta consagración es el siguiente:

El jueves en el primer día de regatas Gonzalo Carreras K1 1000 se consagró subcampeon argentino y Melina Sánchez en K1 1000 cadetes damas, medalla de bronce. Con estos resultados Gonzalo Carreras quedó como primer clasificado para el sudamericano que se correrá en tres semanas en Nordelta y Agostina Cappelletti también está clasificada para estar dentro del equipo femenino que será parte de este campeonato. El campeonato se completa este domingo con las pruebas de 500 metros.

El viernes Gonzalo Carreras se consagró campeón argentino en K1 500 Metros Senior, Agostina Cappelletti fue 5º en la final K1 Senior Damas y Melina Sánchez quedó 5º en la final de 500 Cadetes Damas.

El sábado en 200 metros, K2 Master Gastón Ortiz – Fernando Ortiz se consagraron campeones argentinos. Por su parte en un K2 combinado entre Náutico y Las Canaletas, Agostina Cappelletti y Brenda fueron medalla de plata.

En K2 Senior Bruno Carmelli y Gonzalo Carreras se consagraron campeones delante del bote integrado por finalistas de Panamericanos y Copa del Mundo.

En K4 Senior, Carmelli, Dlapa, Corleto y Carreras también se quedaron con el Oro y el Campeonato Argentino ganándole al K4 integrado por los deportistas campeones antes mencionados

En 1000 metros 1000, K1 Master A Gastón Ortiz Campeón Argentino, en Master B Fernando Ortiz Campeón Argentino y en Master C Gustavo Rolón medalla de plata.

En K2 Master A Fernando y Gastón Ortiz Campeones Argentinos, K4 Senior Carmelli, Dlapa, Níbale y Carreras medalla de bronce, 3º K2 Cadetes Magliotti – More medalla de plata y el bote combinado K2 de Brenda Rojas y Agostina Cappelletti fue subcampeón argentino.

Este domingo en la última jornada en las pruebas de 500 metros, K1 damas sub 23 Agostina Cappelletti 3º, k2 cadetes Melina Sánchez y Teresita Bonilla 4º, K2 combinado Agostina Cappellett – Brenda Rojas subcampeonas, k2 cadetes varones Juan Segundo More y Agustín Magliotti campeones argentinos, K1 Master A, Gastón Ortiz 3º, K2 Master C Gustavo Rolón – Fabio Caramuto campeones, K4 cadetes varones More, Magliotti, González y Porta 4º, K2 senior varones Bruno Carmelli – Gonzalo Carreras campeones, K2 master A, Fernando y Gastón Ortiz 3º, K1 Master C 2º Fabio Caramuto, K4 Master B, 3º Ortiz, Rolón, Caramuto y Gahn, K4 Senior Varones, Dlapa, Carmelli, Carreras y Nibale 3º.

De esta manera Náutico fue el club que más puntos sumó y se quedó por cuarto año consecutivo con el Campeonato Argentino.

Prensa Náutico