La propuesta ya había trascendido a través de este mismo medio, cuando el propio Dr. Ramón Salazar lo había contado, aunque faltaban los detalles finos del proyecto y de boca de quien es su mentor.

El Dr. Edgar Britos, Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, habló del proyecto y del anhelo personal que le genera poder construir en esta jurisdicción un centro médico de esas características. Sería el primero de la Argentina y comprendería a todas las ciudades de la región.

“Fue una idea algo alocada que un día se nos ocurrió. Surge de una necesidad. Así como hablamos que potencialmente cualquiera de nosotros somos pacientes, cualquiera que pasa por la Ruta 9 y tiene un accidente termina en el servicio de emergencia del hospitales”, dijo Britos en el aire de FM Génesis.

“Es una realidad que siendo el tramo comprendido entre el kilómetro 148 y 184 es donde hay estadísticamente mayor concentración de accidentes y de una necesidad, para acceder al lugar adonde ocurre el siniestro necesitas media hora, otro tanto para volver, y cuando se accede al rescate y se regresa, uno se encuentra con la triste realidad de que es paciente por los requerimientos del caso, no se le puede brindar el tratamiento adecuado y hay que volver a derivarlo a un centro de mayor complejidad de la región”.

“Eso es una ridiculés del sistema que tenemos y a su vez generó que yo planteara en distintos estamento, tanto en el Concejo Regional de la Salud, el Ministerio de Provincia y el Ministerio de Nación, esta realidad y ver la forma de disponer de un hospital de emergentología regional”, señaló Britos.

“Esto ha caído bien en Nación y Provincia, el proyecto ha gustado. Nosotros inicialmente la gestión la hicimos ante el Ocovi porque de los peajes se genera un fondo que debe garantizar la asistencia de las víctimas de accidentes de tránsito. Entonces ahí iniciamos el proyecto donde dijimos, que se construya el Hospital donde se pueda canalizar toda la asistencia”.

“Hoy puedo decir que ese hospital lo vamos a realizar y yo me comprometo, en dos años si ese hospital no está realizado es un fracaso mi gestión. Si no pensamos en más allá vamos a seguir lidiando con los mismos problemas siempre”, sostuvo.

“Ese hospital nos va permitir a nosotros solucionar una problemática muy importante en neuroquirurgica”. Soy muy optimista con respecto a poder concretar esta obra”.

Sobre el lugar adonde instalarlo señaló: “Inicialmente buscábamos un predio que estuviera a la vera de la Ruta 9, además era un requisito del Ocovi. Pero al momento que se abre la posibilidad de que Nación se interese y con financiamiento del banco Interamericano o el Banco Mundial, aparece la posibilidad que se realice sobre otras alternativas que estén cerca pero no sobre la colectora”.