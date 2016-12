Desde hace un tiempo la figura del Dr. Ramón Salazar en el ejecutivo local ha tomado otro perfil. Mucho más participativo el actual Secretario de Legales intercede y toma decisiones que van más allá de las del área que le corresponde y él mismo reconoció que pretende estar más cerca de su padre, el Intendente Cecilio Salazar, porque así se lo pidió.

La figura del Secretario de Coordinación, la misma función que en su momento desarrolló Facundo Vellón en la gestión de Mario Barbieri como Intendente o Matías Monfasani en un corto período de la gestión de Pablo Guacone, sería la que le cabría al hijo del Intendente en este nuevo rol, aunque no se sabe si será oficializado como tal.

“En su momento él (por Cecilio Salazar) me mencionó que estaría necesitando que yo me ocupe de esa función y si bien no se ha concretado mediante un decreto, en parte, estoy ejerciendo esa función”, dijo Ramón Salazar en su visita a los estudios de FM Génesis.

“Simplemente porque me ocupo de varios temas, hay un motón de problemas en San Pedro y los funcionarios no damos a basto con todos los problemas que hay”.

“Sería muy egoísta de mi parte que me ocupara solo de lo legal y después volver a mi casa teniendo a mi padre de Intendente, y sabiendo todo lo que hay que hacer para sacar a San Pedro adelante”, dijo el actual Secretario de Legales.

“Se habló en su momento y sería muy importante que se pueda designar a alguien en forma oficial porque hay decisiones por tomar y el Intendente no puede estar en todo, porque está en cosas muy importantes que muy pronto se van a conocer”.