Tras una evaluación pormenorizada del Consejo Escolar y la OEGB se tomó la decisión de reubicar los proyectos educativos trazados para las Escuelas Secundarias 11 y 13 y el Conservatorio de Música.

En principio se liberó el terreno ubicado en el predio de la ex planta Depuradora, detrás del jardín Frutillitas, y los tres establecimientos a edificar serán proyectados en la ex cancha de Banfield y el terreno donado por Papel Prensa.

“Es cierto que se eligió otro lugar pero no es cierto que no se vaya hacer la escuela”, contó el presidente del Consejo Escolar Gustavo Lillof en el aire de FM Génesis.

“En su momento se había decidido hacer en la Depuradora, la Secundaria 13, que es la que funciona en la escuela Industrial y también ahí hacer el Conservatorio de Música. Pero hay varios factores que influyen para que esto no se lleve a cabo ahí y se construya en otro lugar”, señaló.

“En principio cuando se piensa en el Conservatorio no se piensa en las escuelas secundarias de arte que hay en San Pedro, puntualmente en la Escuela Secundaria 7 que funciona en la Escuela Primaria 7, que tiene la orientación arte- música”.

“Como tienen esa orientación sería bueno coordinar con el Conservatorio, entonces qué es lo que decide el cuerpo del Consejo y la OEGB, construir el Conservatorio en los terrenos donados por Papel Prensa, donde no solo sería el Conservatorio sino una escuela de arte, y se construiría también la Escuela Secundaria 7, porqué, para no construir dos veces la misma cosa, sino que todo se centralice allí. El lugar tendría sus salas y auditorios como corresponde”, destacó.

“También se piensa en la Escuela Secundaria 13, que estaría a cuatro o cinco cuadras de la Escuela Secundaria 11, es decir que se estaría contraponiendo en la misma zona dos ofertas educativas que no es la visión de este cuerpo de Consejo”.

“Entonces qué es lo que adoptamos, que esa escuela que se iba a llevar a cabo allí se construirá en los terrenos de la ex cancha de Banfield, no es que no se va a construir la escuela ni que va a ver una escuela menos, que no sé de donde salió esa versión”.

“A su vez la Escuela Primaria 7 quedaría como establecimiento de jornada completa y no sería necesario construir una escuela primaria en los terrenos de la ex cancha de Banfield”.

“Sobre el terreno de la Depuradora será el municipio quien decida qué hacer”, expresó el Presidente del Consejo Escolar.