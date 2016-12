La columna de Fernando Solari: Sustentabilidad superadora

La sustentabilidad tiene un grado de complejidad - relacionado con su potencia creadora de valor y abarcadora- que no impide que pueda analizarse con simpleza por ser sencillos sus componentes.



En el núcleo de la sustentabilidad está la forma en que obtenemos ganancias cuando se trata de una empresa cuya misión incluye la rentabilidad necesaria para subsistir y evolucionar.



Sin ganancias no hay empresas y las empresas son tan necesarias como valiosas para toda comunidad que pretenda evolucionar de manera positiva.



La búsqueda noble por obtener ganancias tiene dos caminos para transitar en busca del mismo resultado.



El primero en la búsqueda por la obtención de ganancias nos lleva a encontrar todo aquello que nos pueda brindar el acceso a la ganancia o a su mejora.



Si podemos tomar recursos disponibles, si esos recursos los ofrece la naturaleza con su generosidad inagotable y con su increíble capacidad para recuperarse y reponer todo aquello que le brinda al hombre para su progreso, mucho mejor.



Otro tanto ocurre con los denominados Recursos Humanos, si a las personas podemos ofrecerles no solo un trabajo digno sino que además le brindamos un salario que les permita una vida sin privaciones ni sobresaltos es justo reclamar que nos brinden a cambio toda su dedicación y energías.



Los escenarios son dinámicos por lo que toda mejora será bienvenida considerando que quien nos ofrezca un beneficio superior será bienvenido y lo tomaremos como un aporte a nuestra búsqueda de rentabilidad sin que sea necesario evaluar consecuencias.



Por este camino, tan recorrido como naturalizado avanzamos hacia la optimización de la rentabilidad sin que importe a costa de quien se logre.





Mejora abarcadora.



En relación con los caminos siempre los hay alternativos y el hecho de que algunos sean los más utilizados, tanto como para que se hagan costumbre y se den por descontados, de ninguna forma los hace mejores.



La búsqueda de la necesaria rentabilidad nos permite utilizar, para llegar a ella, caminos diferentes que nos ofrecerán resultados superadores.



El camino de la generación de riqueza es el que sobresale en este sentido ya que depende de un inicio en el que consideremos que lo que vamos a obtener será resultado equivalente de lo que generemos.



Si nuestro desarrollo tiene en cuenta a la naturaleza de manera tal que se enriquezca como consecuencia lo que obtendremos será riqueza también para nosotros en diferentes formatos que incluyen, como no podría ser de otra forma, a la rentabilidad.



Si generamos beneficios para las personas que trabajan con nosotros de manera tal que sus talentos se puedan desarrollar al máximo el resultado que obtendremos será superior al que podríamos aspirar de otra forma.



Si como consecuencia de nuestro desempeño beneficiamos a la comunidad de la que formamos parte nos beneficiaremos nosotros como miembros directos superando en mucho los resultados en términos de rentabilidad a los que podríamos aspirar de otra forma, aunque en ese caso no fueran sostenibles.



La sustentabilidad nos permite obtener el máximo de rentabilidad para nuestras empresas siempre y cuando lo busquemos persiguiendo el enriquecimiento de todos los que están involucrados con nuestra búsqueda.



Desde la sustentabilidad la eficiencia no equivale a la velocidad con la que obtenemos nuestra merecida rentabilidad

sino a lo sostenible y abarcadora que ésta sea.





[email protected]



Buenos Aires, NA.