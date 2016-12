Una propuesta generada por dos amigas a través de las redes sociales fue creciendo a punto tal que en la actualidad se ha ubicado como uno de los grupos de facebook más numerosos del mundo.

Una de sus administradoras, se podría decir que es una sampedrina por adopción, y junto a su amiga Marina, son las responsables del grupo cerrado de facebook New York, New York, el que cuenta con más de 9 mil miembros y un destino impensado.

Por medio de esta herramienta se informa, aconseja y comparten vivencias de los miembros que deciden viajar y conocer New York.

A su vez, Stefanizzi, administra el blogs NY Again, el que al igual que el grupo de facebook crece día a día y cada vez cuenta con más visitantes.

“New York nos recibió con un clima ideal, la ciudad está hermosa, es la primera vez que venimos en otoño y nos encantó”, contó Julieta Stefanizzi en el aire de FM Génesis. “Esta es mi quinta vez que vengo a visitarla”. “Tiene tanto la ciudad que con un viaje no alcanza”.

“Nunca alcanza el tiempo para terminar de conocer New York, siempre hay nuevas cosas para ver, cada día hay algo distinto”, expresó. “Mi marido es de San Pedro, y tengo una linda relación con la ciudad. En realidad al grupo de facebook no lo creé yo sino mi amiga Marina pero después me pidió ayuda para poder administrarlo, fue creciendo cada vez y no lo podemos creer que hoy ya tengamos 9000 miembros, es increíble”.

“La verdad que es un grupo muy bueno, es un grupo solidario que comparten sus viajes y otras experiencias y data que hay sobre la ciudad”.

“La idea es que cada uno aporte lo que le pareció, en cuanto a su opinión. Hay gente que le gusta ir para hace compras, a otros le gusta ir a los teatros o tours gastronómicos, hay para todos los gustos, siempre hay que tener en cuenta que lo que le gusta a uno no le puede gustar al otro”.

“La verdad que es muy poca la experiencia negativa que tenemos en el grupo, todo el mundo agradece, es más, siempre nos dicen que es uno de los mejores grupos que hay en facebook, por eso tratamos de cuidarlo como muchos de los integrantes que nos ayudan a cuidarlo para que no se desvirtúe. Tenemos unas mínima reglas”, explicó Stefanizzi.

“Creo que es por eso que hay tanta gente que quiere incluirse porque ven que es un servicio para todos los que quieran viajar. No se pide nada a cambio, solamente que cuando vuelvan comenten o publiquen alguna foto para retribuirle al grupo todo lo que les dio”.

Stefanizzi resaltó la participación de varios conocidos y famosos que se han incluido en el grupo, uno de los casos es el del humorista Sergio Gonal quien viajó a New York para correr una maratón.

Además contó que el quinto viaje a New York es un regalo de su esposo Marcelo Hainez por su cumpleaños número 40.