Fútbol: Paraná y Mitre no se sacaron ventajas

En el "Jorge D. Suárez" se jugó el clásico local. Si bien estuvieron lejos de la punta en el torneo clausura, el partido era clave para ambos, la clasificación a octavos de final. Paraná y Mitre, más allá de los puntos, siempre tiene su atractivo y es por ello que hubo una buena cantidad de público se dió cita.

El empate clasificó a octavos de final a Mitre luego de la igualdad entre Agricultores y San Roque. Sobre el final recién tuvo emoción, ya que el local debía ganar y un poco salvó la tarde. Atlético superó a Independencia, Las Palmeras a Central Córdoba, Def. Unidos a Rivadavia y América a Fundición, jugando este martes Sportivo y Banfield para definir el primer y segundo puesto.



Síntesis

Paraná (0): Salomón, L. Camacho, Roldán, Sepich, M. Longueira, A. García, Burini, Alvarez, Salmi y Trelles. Relevos: M. Seery, Laserna, D. Cerruti, Acevedo y L. Nouet.

DT: Ignacio Garavaglia



Mitre (0): Moyano, Franchini, Perfume, Chiorazo, Ramis, Naso, Fleitas, López, Velasco y Gómez. Relevos: Chebeste, Pérez, Ojeda, Cardoso y Mallo. DT: Gerardo Espíndola



Incidencias: Exp. Fleitas (M) y Cerruti (P).



Árbitro: Daniel Guerrero

Asistentes: Damián Bertolini y Lucas Guerrero

Cancha: "Jorge Delfor Suárez"







El detalle más completo de la novena fecha del torneo Clausura "Reynaldo Gaitán" te lo brinda El Clásico:

Resultados y goleadores

Zona A

Def. Unidos vs Rivadavia

Primera: 4 (Umeres x2, Miño y Santos) - 2 (Cattena y Yamuni). Exp. Giménez (R).

Segunda: 1-1

Tercera: 0-3

Cuarta: 0-2

Quinta: 2-0

Sexta: 2-3

Séptima: No se presentó Rivadavia



Agricultores vs San Roque

Primera: 2 (P. Benítez x2) - 2 Zambrella (SR) y D. Iglesias (SR) .

Segunda: 0-2

Cuarta: 3-2

Quinta: 2-0

Sexta: 1-3

Séptima: 2-0



Alsina gana puntos vs Costa Azul

Libre: La Esperanza



Zona B

Fundición FC vs América

Primera: 0 - 2 (Monsalvo y Gentili)

Segunda: 2-0

Quinta: 0-4

Sexta: 1-0

Séptima: 1-0





Independencia vs Atlético

Primera: 1 (Sandoval) - 4 (Ortigoza, Espíndola, Centurión y Regueiro de tiro penal)

Segunda: 1-0

Tercera: 2-1

Cuarta: 2-1

Quinta: 0-1

Sexta: 3-0

Séptima: 3-0



C. Córdoba vs Las Palmeras

Primera: 2 (Ferreyra y Butti) - 5 (Gabriel Rodríguez x3, Berrini y N. Gómez)

Segunda: 2-3

Tercera: 3-4

Sexta: 0-1

Séptima: 2-0



Sportivo vs Banfield

Cuarta: 2-0

Quinta: 4-0

Sexta: 5-1



Libre: G. S. Martín

EL CLÁSICO SANPEDRINO