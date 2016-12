La participación de un efectivo de la Comisaría San Pedro en un incidente acontecido en plena vía pública pero en la ciudad de Baradero, lugar en donde vive, hizo que las autoridades policiales abran un sumario y deban darle intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

El hecho en cuestión aconteció días atrás, cuando por razones que no quedaron del todo claras dos parejas se habrían agredido, al punto tal que uno de estos utilizando un palo, golpeó a sus contrincantes.

El propio jefe distrital Comisario Inspector Fabián Gallo confirmó el hecho pero aseguró que se trataba de un caso de agresión mutua y no de violencia de género como se había dejado entrever.

“El sábado 29 de octubre me dirigía a la carnicería El Rodeo con mi pareja, acá en Baradero. Me bajo de la moto y cuando estaba por entrar al negocio veo que un auto para atrás mío. En ese momento siento que dese atrás me pegan una trompada, justo cuando iba a entrar a la carnicería”, contó Milagros, una de las mujeres participantes del incidente, en el aire de FM Génesis.

“Nos empezamos a pelear las dos y en ese momento aparece este policía quien con un palo me pega en la mano y me quiebra un dedo. Cuando se mete mi pareja en el medio le pega en el brazo y también lo lesionó”, contó la mujer.

Los protagonistas se trasladaron al Hospital de Baradero para hacerse ver por los golpes y allí volvieron a encontrarse y agredieron mutuamente.

La mujer contó que ignora los motivos de la pelea aunque lo relaciona con algunas cuestiones que involucran a otros familiares.

En definitiva, el caso tomó una notoria repercusión por tratarse de un efectivo de seguridad y las características del hecho. El caso se investiga en la Ufi 8 de Baradero y fue caratulado como “amenazas calificadas y lesiones” y presunta infracción al decreto 1050/09 con intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos.

El policía sumariado es el mismo que en junio de 2015 fue herido de bala en un enfrentamiento armado con dos supuestos delincuentes en Río Tala, y por el cual falleció una persona identificada como Daniel Monzón. En realidad fueron dos los funcionarios heridos y que luego de varias semanas se recuperaron satisfactoriamente.