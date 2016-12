Tras el asesinato de Pedro Caballero en la madrugada del lunes, se buscar establecer quiénes fueron los que atacaron y mataron al joven de 24 años oriundo de Ramos Mejías, además, poder saber si las heridas mortales fueron provocadas en el interior o exterior del comercio.

El Dr. Mauricio Gugger y la Dra. Tomassi, son los abogados patrocinantes de los propietarios del bar, y aseguraron estar confiados en poder demostrar que el incidente donde Caballero fue apuñalado sucedió afuera del comercio y no adentro como trascendió en distintas partes.

“A primera hora y desde un primer momento los dueños del lugar se pusieron a disposición de la justicia. Uno de los dueños ya prestó declaración en la Fiscalía aportando los datos que él pudo haber percibido en el lugar del hecho”, dijo Gugger en el aire de FM Génesis.

“Se aportó documentación respecto al local y además todo el personal de seguridad está capacitado tal cual lo exige el Ministerio de Seguridad”.

“También se entregó el backap de todas las filmaciones de esa noche y quedó en manos de la justicia para sean analizadas”.

“Todavía no está determinado en donde se produjo la riña, no podemos afirmar ni descartar que fue adentro del lugar. En principio el chico cayó afuera del lugar minutos después de haber salido. Adentro no se pudo percibir nada que haga sospechar que la herida mortal haya sido ocasionada en el interior”, aseguró el abogado.