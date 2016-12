Una de las cartas fuertes que tiene el oficialismo para jugar en las elecciones del 2017 es la de Jorge Macri, Intendente de Vicente López y uno de los principales referentes del frente Cambiemos.

El funcionario se prestó a una entrevista en el aire de FM Génesis106.7 donde se refirió a distintas cuestiones de la actualidad política de la Provincia e hizo referencia a nuestra ciudad y el potencial con que cuenta.

“Estuvimos con funcionarios de San Pedro en el día de ayer (martes), durante una jornada realizada en Vicente López”, comenzó contando Macri.

“Tuvimos la presencia del Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal, donde inauguramos una nueva estación de tren con una importante inversión a lo que la gobernadora lo describió muy bien diciendo que en vez de una estación de tren se parece a un aeropuerto”.

Sobre el Intendente Cecilio Salazar, quien hizo público su apoyo en caso de ser candidato, señaló: “Es un amigo, desde el primer día en que lo conocí he podido trabajar muy bien con él, un trabajador incansable, muy abierto a los concejos y las opiniones, es un placer”.

Jorge Macri también se refirió a San Pedro y la actualidad de la ciudad: “La verdad que aunque uno en principio piense que las realidades de San Pedro y Vicente López no son tan parecidas hay muchas cosas que nos unen. La costa es una de ellas, porque son dos ciudades que están sobre el río, nosotros en Vicente López logramos recuperar una costa publica con más 30 hectáreas de parque, muy bonito sobre el río, y San Pedro tiene un potencial enorme para explotar también sobre el río”.

“Ahora allí en San Pedro se van a hacer obras muy importantes en la zona de la costanera y va a ser una gran oportunidad para los sampedrinos porque hay todo un miniturismo muy activo. Acá en Vicente López hay mucha gente que está acostumbrada a ir para allí”, destacó.

“San Pedro tiene un gran potencial de turismo receptivo. Hay que seguir mejorando los espacios públicos, la costanera, los complejos que están sobre el río y sin dudas que la construcción de ese hotel muy grande que se está haciendo va a ser muy beneficioso para la ciudad”.

Sin dudas que la reparación de las Ruta es uno de los principales desafíos de la actual gestión municipal y provincial, y la posición adoptada por el nuevo Ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, genera una enorme expectativa ya que incluyó en el presupuesto la repavimentación de la Ruta 191 para el 2017 en el tramo que va entre San Pedro y Arrecifes.

“Es una obra muy importante por la que el Intendente viene trabajando y doy fe desde antes de asumir, explicándole a la gobernadora cuando todavía era candidata la importancia de esta ruta, de todas las rutas, es más, me ha llamado a las once de la noche diciendo que no aparecían las obras en el presupuesto, que le diera una mano, y la verdad es que el compromiso está y lo importante es que no es solo un fenómeno de San Pedro, hoy hay 1.300 obras en ejecución en toda la provincia, que le van a cambiar la vida a un montón de gente porque cuando una ruta se mejora cambia todo”, destacó.

“Creemos mucho en el valor de lo que se hace, hay que estar cerca, hay que escuchar, además hay que hacer obras, obras que transformen la realidad que le devuelvan la esperanza y la posibilidad de crecer a la gente”.

“Esa es una de las obras y el año que viene si Dios quiere el presupuesto va a ser casi el doble de este año y se va a notar mucho”, confirmó Jorge Macri.

Con respecto a la posibilidad de ser candidato en el 2017 el Intendente de Vicente López señaló: “Para mí es un orgullo conformar un equipo tan importante con el Presidente y la Gobernadora. De cara al año que viene, cuando uno es gobierno y uno tiene que gobernar Nación, Provincia y 69 municipios, lo importante es gobernar y lo último que hay que decidir es quien es candidato, si a María Eugenia le sirve yo voy a estar donde ella me necesite, como lo hice en el pasado cuando me designo jefe de campaña. Igual hay que seguir trabajando hay que hacer cosas”.

“Hay que esperar para decidir en ser candidato, yo soy jugador de equipo y si sirve ahí estaré”.