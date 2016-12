El Circulo Medico rescindió contrato con la FEMEBA

“La Asociación Circulo Medico de San Pedro informa a los afiliados del IOMA del partido que la misma ha rescindido el contrato de prestaciones médicas que lo vinculaba con la FEMEBA a partir del 1º de enero de 2017. El mismo fue comunicado a las autoridades del IOMA Central en La Plata con suficiente anticipación para dar el marco de negociación de un nuevo convenio directo con la obra social.

Así mismo queremos hacer saber que se han cursaron infinidad de notas durante el transcurso del año al nuevo directorio del IOMA para llevar a cabo un contrato vinculante entre las parte, sin intermediación. De esta manera se transparentaría el manejo de las prestaciones médicas directamente por los que las brindan, se evitarían trabas burocráticas en autorización de prestaciones, etc.

Es la intención de todos los profesionales médicos nucleados en esta Asociación, que los beneficiarios del IOMA no sufran inconvenientes en las prestaciones medicas a partir del 2017, por tal motivo se están solicitando reuniones para destrabar el conflicto antes de fin de año.

Si el Estado, por intermedio de los entes correspondientes, le paga a sus empleados (docentes, policía, administración pública en general, etc) ¿por qué no lo puede hacer con los profesionales médicos que atienden a los afiliados del IOMA?. De hecho, dicha situación de convenio directo ya se produce en ciudades como La Plata, Trenque Lauquen, Tandil, Mar del Plata, Ensenada, Beriso, etc.

Queremos terminar con la intermediación de FEMEBA en San Pedro”.